Thương 2 chị em sắp thi THPT 2019 bị tai nạn: Hồng nhan bạc phận

2 chị em Lường Thị Thu (SN 2001) và Lường Thị Hà (quê Điện Biên) bị tai nạn tại Hòa Bình vào ngày 17/6. Trong đó, em Hà đã tử vong. Được biết, nếu không xảy ra vụ tai nạn thương tâm thì hôm nay (25/6), nữ sinh Lường Thị Hà sẽ cùng hàng trăm nghìn thí sinh khác dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2019. Vụ tai nạn xe khách ở Hòa Bình xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 17/6/2019. Xe tải chở sắt phế liệu mang BKS nước ngoài UN-8500 đi trên Quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) đã tông vào xe khách giường nằm mang BKS 27B-003.71 Vụ tai nạn đã làm 3 nạn nhan thiệt mạng gồm Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tài xế xe khách), Trần Văn Khiên (SN 1986, ơ tỉnh Vĩnh Phúc) và Lường Thu Hà (SN 2002, trú ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Chủ xe khách là công ty TNHH Long Giang (Điện Biên) cũng là chủ xe khách từng đâm vào đoàn người đưa tang làm 8 người thương vong ở Vĩnh Phúc hồi tháng 3 vừa qua. Điều đáng nói, chính lái xe Hồng (1 trong 3 nạn nhân) đang trong tình trạng bị tước bằng lái. Lãnh đạo Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do "xe tải biển kiểm soát Lào xuống dốc nhanh, không kiểm soát được tốc độ nên đã ôm cua sang hết làn đường đối diện". Một trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Lường Thị Hà (SN 2002, quê Điện Biên). Hà đang theo học trường trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình. Theo lời kể của thầy cô và bạn bè, Lường Thu Hà là một học sinh ngoan, học giỏi. Hà đoạt giải nhất môn Ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh khối các trường giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch, năm nay Lường Thị Hà sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, vụ tai nạn oan nghiệt đã cướp đi tính mạng của nữ sinh. Hà trong 1 dịp sinh nhật gần đây với bạn bè. Trong số các hành khách còn sống sót sau vụ tai nạn, Lường Thị Thu (SN 2001, là chị gái của nạn nhân Lường Thị Hà) đang được điều trị tại phòng 212 Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Chị Lường Thị Thiêm (SN 1987, cô ruột nạn nhân) cho biết: em Thu nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và đang trong trạng thái hoảng loạn. Thu chưa tỉnh để nhận biết được mọi người xung quanh. Gia đình chưa cho Thu biết về việc em gái là Hà đã mất do sợ cô nữ sinh sẽ sốc. Theo lời kể của anh Quàng Văn Khụt (24 tuổi, áo xanh, cậu ruột nạn nhân), hai chị em Thu và Hà cùng thi đỗ vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình, lúc nào cũng ríu rít, đi đâu cũng có nhau. Thu rất tình cảm, hay gọi về hỏi thăm, động viên gia đình. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, em Lường Thị Thu vẫn đang trong tình trạng hôn mê, vẫn phải chờ quyết định của bác sĩ xem có phẫu thuật hay không. Trong trường hợp phải phẫu thuật, gia đình nữ sinh chưa biết phải xoay sở như thế nào. Ngôi nhà vách đất của chị em Lường Thị Thu và Lường Thị Hà khiến nhiều người cảm thấy ái ngại cho gia cảnh nạn nhân. Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn ở xã Thanh Luông (huyện Điện Biên). Nhà làm nông nghiệp nên để có tiền lo cho 3 người con ăn học, vợ chồng anh Lường Văn Phương và chị Lò Thị So (bố mẹ của nạn nhân) phải lao động vất vả, làm thuê, làm mướn nhưng vẫn không đủ ăn. Trên trang cá nhân của hai chị em Lường Thi Thu và Lường Thị Hà đều để ảnh bìa hình bố mẹ và em trai. Chị So (áo trắng) khóc ngất khi nghe tin 2 con gái gặp nạn.Trong căn nhà lụp xụp, chị So khóc không thành tiếng: "Lúc 18h tối qua (16/6), 2 đứa vừa gọi điện cho tôi và bảo: "Chúng con nhớ bố mẹ, nhớ nhà lắm. Được nghỉ 1 tuần nên tối nay chúng con bắt xe về nhà giúp bố mẹ làm nương". Sáng nay, biết được tin xe khách chở 2 con gặp nạn, cái Hà đã.... Con ơi, về với bố mẹ, về nhà đi...". Trong ngôi nhà vách đất, có lẽ điều tự hào nhất của hai vợ chồng chính là bằng, giấy khen của các con. 2 nữ sinh đều lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật nên thi vào trường năng khiếu. Hiện giờ nữ sinh Thu đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), dù đã qua cơn nguy kịch song sức khỏe còn rất yếu. Thân thể nữ sinh xinh đẹp giờ chi chít vết thương sau vụ tai nạn. Trong cơn mê sảng, Thu vẫn gọi tên bạn mình và em gái sắp thi THPT 2019 bị tai nạn. Cảnh tang thương trong gia đình nữ sinh nghèo ở Điện Biên.

