Thứ trưởng BCA được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban QPAN là ai?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới là nhân sự mới vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh thay ông Võ Trọng Việt. Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ học vấn: Đại học Cảnh sát nhân dân; Tiến sĩ Luật. (Ảnh: Báo Nghệ An))Vào ngành năm 1986, Thiếu tướng Lê Tấn Tới từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Vào tháng 10/2019, ông được điều động đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an). Cũng trong năm này, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. (Ảnh: Báo CAND) Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.Tháng 6/2021, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội XV với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại Đơn vị bầu cử Số 1 tỉnh Long An.

