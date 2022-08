Thu phí không dừng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Người quay xe, người hào hứng dán thẻ

Từ hôm nay (1/8), toàn bộ trạm thu phí trên các tuyến cao tốc sẽ chỉ có thu phí tự động không dừng. Tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng được tăng cường quân số để hỗ trợ điều tiết phương tiện nếu xảy ra sự cố ùn ứ giao thông. Sau 10 phút chính thức thu phí không dừng, các phương tiện lưu thông qua trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ. Một số phương tiện đã dán ETC, nhưng khi đi vào làn đường thì bị "khựng" lại do hệ thống thiết bị chưa kịp nhận chip nên dừng chờ khoảng 30 giây sau đó tiếp tục di chuyển. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại các làn thu phí tự động của trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra sự cố lớn. Các phương tiện di chuyển thuận lợi. Đối với các phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc trong tài khoản không đủ tiền sẽ được nhân viên trạm thu phí hướng dẫn đi vào làn sự cố để phát vé qua trạm, đồng thời hướng dẫn dán thẻ. Các trường hợp không thực hiện dán thẻ khi đến cuối trạm thu phí, tại nút ra sẽ được yêu cầu lập biên bản và cam kết không vi phạm. Tài xế Trần Khánh Toàn (trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết thường xuyên di chuyển qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cũng được nghe thông tin tuyến cao tốc này sẽ thu phí không dừng từ hôm nay. Tuy nhiên, sáng nay đi qua trạm anh mới thực hiện dán thẻ ETC. Do xe của anh chưa dán thẻ nên khi đến trạm thu phí đã được hướng dẫn qua làn xử lý sự cố và thực hiện dán thẻ tại điểm dán thẻ của nhà cung cấp dịch vụ. Vé tạm được phát cho các tài xế không kịp dán thẻ để tiếp tục lưu thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đối với xe không chấp nhận dán thẻ sẽ được lực lượng chức năng mở lối cho ra khỏi cao tốc. Lượng phương tiện dừng lại để được hỗ trợ dán thẻ ETC, nạp tiền tăng cao lúc gần 9h sáng tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở các tài xế đỗ xe an toàn và đảm bảo cho giao thông thông suốt. Phần lớn các tài xế đều hào hứng dán thẻ ETC vì nhận được tư vấn về sự thuận tiện của thẻ cũng như quy định của pháp luật. Những tài xế đã có thẻ nhưng quên cách nạp tiền cũng được nhân viên nhà cung cấp dịch vụ hướng dẫn. Có thẻ ETC, các tài xế có thể thoải mái di chuyển trên các tuyến cao tốc mà không bị từ chối phục vụ. Lượng lớn phương tiện nằm chờ để dán thẻ ETC trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong sáng nay.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vì sao VETC xin dừng dự án thu phí không dừng? (Nguồn: VTV24)

