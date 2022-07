Thêm 1 Phó Giám đốc, lãnh đạo Công an TP HCM gồm những ai?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Lê Hồng Nam (SN 1966, quê quán: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Ngày 26/6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Trần Đức Tài từng giữ chức vụ Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1, TP HCM nhiệm kỳ 9 (2005 – 2010). Từ năm 2007 đến năm 2013, ông là Trưởng Công an Quận 1, TP HCM. Ngày 2/10/2013, Thiếu tướng Trần Đức Tài được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn sinh năm 1968, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP HCM. Năm 2013, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM phụ trách Khối Tổ chức. Tháng 5/2019, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP HCM. Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Giám đốc Công an TP HCM và được giao nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo trực tiếp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP HCM. Đại tá Mai Hoàng (43 tuổi, quê Hưng Yên), có nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma tuý ở Sơn La. Ông từng là trinh sát hình sự, sau đó giữ chức Trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La), Năm 2020, đại tá Mai Hoàng được Bộ trưởng Công an điều động về giữ chức Phó cục Cảnh sát Hình sự (C02). Ngày 25/7/2022, ông được trao quyết định của Bộ trưởng Công an, phân công giữ chức Phó giám đốc Công an TP HCM. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

