Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Truy tố 4 cán bộ

Bốn bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thị Kim Anh - Phó phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Kim Liên - cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 (em gái ruột bị can Kim Anh); Đặng Hải Anh - nhân viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thùy Linh - nhân viên Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Cáo trạng nêu rõ, tháng 3/2019, bà Nguyễn Thị Kim Anh được điều động, luân chuyển làm phó Trưởng phòng Chống tham nhũng – Thanh tra Bộ Xây dựng và được giao làm trưởng đoàn thanh tra cùng 3 người khác đến thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực thi công vụ, Nguyễn Thị Kim Anh trên cương vị trưởng đoàn, với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, đã chỉ đạo Hải Anh, Thùy Linh và Kim Liên (em gái Kim Anh) thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng chức trách được giao để đe dọa nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã trong huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản chia nhau. Nhóm cán bộ trên đã tổ chức thanh tra tràn lan gồm 29 UBND các xã, thị trấn không đúng đối tượng thanh tra; thu, nhận tài liệu không lập biên bản; trong biên bản làm việc lại ghi yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm hoặc đình chỉ hoạt động; biên bản dự thảo lại ghi quản lý theo tài liệu mật, nhưng sau khi các đơn vị nộp tiền theo yêu cầu để chiếm đoạt lại xé bỏ biên bản. Ngoài ra, Đoàn thanh tra không có thẩm quyền yêu cầu thu hồi tiền nhưng lại ghi trong biên bản là yêu cầu thu hồi tiền. Ảnh: NLĐ. Đáng chú ý, 4 bị can tự đưa ra mức tiền các đơn vị phải nộp và tỷ lệ ăn chia số tiền chiếm đoạt được: Hải Anh được chia 1/3 số tiền trực tiếp thu, Thuỳ Linh được chia 1/3 số tiền các đơn vị nộp liên quan đến hồ sơ Linh nghiên cứu, còn lại số tiền 2/3 sau này Kim Anh hưởng lợi và chi chung. Ảnh: Báo Giao thông. Ngày 12/6/2019, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Cơ quan CSĐT đã bắt quả tang Kim Anh, Hải Anh, Thuỳ Linh và Kim Liên đang nhận tiền của nhiều đối tượng bị thanh tra với tổng số tiền phạm pháp quả tang và số tiền thu giữ qua khám xét tại phòng làm việc của Đoàn thanh tra là 733.700.000 đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT còn phong toả số tiền 860.000.000 đồng do Kim Anh gửi ngày 7/6/2019 tại ngân hàng, còn Kim Liên đã rút toàn bộ số tiền 310.000.000 đồng gửi tại ngân hàng vào ngày 19/6/2019 để tiêu huỷ chứng cứ. Cơ quan CSĐT cũng đã làm rõ từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của đại diện 54 doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, với tổng số tiền là 1.315.500.000 đồng và chiếm đoạt của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức khác nhưng không xác định được bị hại với số tiền là 838.200.000 đồng. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt và hưởng lợi là 2.153.700.000 đồng, trong đó, Kim Anh đã chia cho Hải Anh số tiền 183.000.000 đồng và Nguyễn Thuỳ Linh số tiền là 116.200.000 đồng. Đối với Nguyễn Thị Kim Liên, VKSND cáo buộc bị can đã giúp chị gái tiếp nhận hồ sơ và cùng các bị can khác bóc phong bì, kiểm đếm tiền chiếm đoạt được từ các bị hại. Trong vụ án, Kim Liên phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 500 triệu do xâm phạm tài sản của người khác. Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của Nguyễn Thị Kim Anh đặc biệt nghiêm trọng. Cần xử lý bị can bằng một bản án thật nghiêm khắc. 3 bị can còn lại có vai trò đồng phạm với Kim Anh và cùng phạm tội rất nghiêm trọng.

