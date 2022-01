Thăm chợ Tết cổ nhất Hà Nội, cây ế chủ vườn “đắp chăn” ngủ

Chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung. Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp và càng gần Tết thì càng đông vui, tập nập. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV dù chợ hoa Tết Hàng Lược khá tấp nập nhưng đa phần là những người xem chứ lượng mua hàng khá ít ỏi. Chia sẻ với PV, anh Xuân (Văn Giang - Hưng Yên), người từng có hơn 20 năm là tiểu thương của khu chợ hoa Tết truyền thống cho biết, năm nay người mua khá ít, một phần ảnh hưởng do dịch, kinh tế đi xuống khiến sức mua giảm sút. Cụ thể, anh Xuân nói: "Chán lắm, nhà tôi nhập có 100 cành đào mà lay lắt mãi bán chẳng xong. Người xem, ngó nghiêng thì đông chứ người trả giá, chốt mua chẳng là bao nhiêu". Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng ô kinh doanh tại chợ hoa Hàng Lược giảm gần 50% từ 500 ô gian hàng xuống còn 238 ô. Nhiều loại cây cảnh được trưng bày tại chợ này. Ngoài nhu cầu mua sắm, nhiều người trẻ diện trang phục áo dài và chụp ảnh tại những cửa hàng được trang trí rực rỡ, mang đậm sắc Tết. Một góc chợ hoa Tết cổ truyền ở phố Hàng Lược rơi vào cảnh đìu hiu. Cây cối thì nhiều nhưng lượng khác mua tỉ lệ nghịch. Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Việc tổ chức chợ hoa Hàng Lược với mục đích tạo không khí phấn khởi vui tươi để nhân dân đón Tết truyền thống an toàn – tiết kiệm. Đồng thời quảng bá, giới thiệu với khách du lịch về Tết Nguyên đán cổ truyền, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm truyền thống… và góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Vị Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết thêm. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, các đơn vị chức năng đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các hộ kinh doanh/gian hàng trong chợ. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các hộ kinh doanh trong khu vực chợ.

