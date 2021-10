Thảm án bố mẹ và con gái bị giết ở Bắc Giang: Nghi phạm khai gì?

Liên quan tới vụ thảm án bố mẹ và con gái bị giết ở Bắc Giang, ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "Giết người". Bước đầu tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận: Khoảng 7h ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém mẹ tử vong. Sau đó, y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật (SN 1949) cũng bị Hiếu chém tử vong khi vừa về tới sân nhà. Như đã đưa tin, sáng 22/10, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Nghi can trong vụ án được xác định là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại địa chỉ trên). Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường đã phát hiện 3 thi thể tại sân nhà Hiếu. Danh tính 3 nạn nhân được làm rõ gồm ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em gái Hiếu). Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cậu con trai 8 tuổi của Hiếu vừa đi học về tới nhà nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Ông Đỗ Đức Dậu (Trưởng thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh), một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vẫn chưa giấu hết sự sợ hãi, ám ảnh. Theo lời ông Dậu, khi tới nơi, mọi người phát hiện bà Thoa nằm tử vong sau cánh cổng, cách vài chục mét là thi thể ông Luật nằm giữa sân. Trong khi chị Trần Thị Thảo không thấy đâu. Nghĩ rằng chị Thảo vẫn còn sống, mọi người tỏa ra đi tìm nhưng không thấy. Chỉ tới khi cơ quan công an xuất hiện, khám nghiệm hiện trường thì mới phát hiện ra thi thể chị Thảo nằm ở sân, bị vùi lấp bởi đống lá, cành cây. Được biết, vợ chồng ông Luật là người hiền lành, sống rất tình cảm với hàng xóm, láng giềng. Trần Văn Hiếu là con cả trong nhà có tới 6 anh chị em. Sau khi học hết cấp 3, Hiếu từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, đối tượng lấy vợ rồi chuyển lên Lạng Sơn để sinh sống, lập nghiệp. Vợ chồng Hiếu có 2 người con. Năm 2015, gia đình Hiếu xảy ra biến cố lớn, khi đối tượng này dùng dao chém vợ và phải đi tù về tội "Cố ý gây thương tích". Chính vì lý do đó, vợ chồng Hiếu đã ly hôn. Vì thương cháu, vợ chồng ông Luật đón một đứa về nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau khi ra tù ngày 13/10/2021, Hiếu về Bắc Giang để ở cùng bố mẹ, em gái và cậu con trai nhỏ. Điều đáng nói, từ khi trở về địa phương, Hiếu chỉ ở trong phòng, không đi đâu và gặp gỡ, giao tiếp với ai. Chính vì vậy, thậm chí nhiều người dân địa phương còn không biết tới sự xuất hiện của Hiếu tại nhà bố mẹ đẻ. Hiện vụ thảm án bố mẹ và con gái bị giết ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ thảm án bố mẹ và con gái bị giết ở Bắc Giang, ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "Giết người". Bước đầu tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận: Khoảng 7h ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém mẹ tử vong. Sau đó, y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật (SN 1949) cũng bị Hiếu chém tử vong khi vừa về tới sân nhà. Như đã đưa tin, sáng 22/10, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang, Bắc Giang) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Nghi can trong vụ án được xác định là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại địa chỉ trên). Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường đã phát hiện 3 thi thể tại sân nhà Hiếu. Danh tính 3 nạn nhân được làm rõ gồm ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em gái Hiếu). Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cậu con trai 8 tuổi của Hiếu vừa đi học về tới nhà nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Ông Đỗ Đức Dậu (Trưởng thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh), một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vẫn chưa giấu hết sự sợ hãi, ám ảnh. Theo lời ông Dậu, khi tới nơi, mọi người phát hiện bà Thoa nằm tử vong sau cánh cổng, cách vài chục mét là thi thể ông Luật nằm giữa sân. Trong khi chị Trần Thị Thảo không thấy đâu. Nghĩ rằng chị Thảo vẫn còn sống, mọi người tỏa ra đi tìm nhưng không thấy. Chỉ tới khi cơ quan công an xuất hiện, khám nghiệm hiện trường thì mới phát hiện ra thi thể chị Thảo nằm ở sân, bị vùi lấp bởi đống lá, cành cây. Được biết, vợ chồng ông Luật là người hiền lành, sống rất tình cảm với hàng xóm, láng giềng. Trần Văn Hiếu là con cả trong nhà có tới 6 anh chị em. Sau khi học hết cấp 3, Hiếu từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, đối tượng lấy vợ rồi chuyển lên Lạng Sơn để sinh sống, lập nghiệp. Vợ chồng Hiếu có 2 người con. Năm 2015, gia đình Hiếu xảy ra biến cố lớn, khi đối tượng này dùng dao chém vợ và phải đi tù về tội "Cố ý gây thương tích". Chính vì lý do đó, vợ chồng Hiếu đã ly hôn. Vì thương cháu, vợ chồng ông Luật đón một đứa về nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau khi ra tù ngày 13/10/2021, Hiếu về Bắc Giang để ở cùng bố mẹ, em gái và cậu con trai nhỏ. Điều đáng nói, từ khi trở về địa phương, Hiếu chỉ ở trong phòng, không đi đâu và gặp gỡ, giao tiếp với ai. Chính vì vậy, thậm chí nhiều người dân địa phương còn không biết tới sự xuất hiện của Hiếu tại nhà bố mẹ đẻ. Hiện vụ thảm án bố mẹ và con gái bị giết ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.