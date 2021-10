Hành trình bắt nghi phạm giết bố, mẹ, em ruột sau 53 giờ gây án

Tối ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang di lý bị can Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về Bắc Giang để điều tra về tội "Giết người". Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bắt giữ Trần Văn Hiếu tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai khi bị can này đang có ý định vượt biên trốn ra nước ngoài. Trần Văn Hiếu là nghi phạm đã sát hại bố đẻ là ông Trần Đình Luật, SN 1949; mẹ đẻ là bà Bùi Thị Thoa, SN 1949 và em gái ruột là chị Trần Thị Thảo, SN 1976, cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào ngày 22/10 vừa qua. Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 98H5-2868. Khi bỏ trốn, Hiếu đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang sau đó đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, lực lượng công an các tỉnh, thành phố phía Bắc để truy bắt đối tượng. Theo cảnh sát cho biết, quá trình bỏ trốn, Hiếu chạy xe máy đi nhiều nơi hòng tránh sự truy bắt của công an. Trong ngày 22/10, Hiếu chạy xe máy xuống Hà Nội, sau đó tiếp tục đi qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…Đến 24/10, bị can vòng ngược lên Lào Cai. Khi đến một chốt kiểm soát dịch ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, Hiếu bị bắt. Trong quá trình chạy trốn, bị can không thay đổi trang phục và phương tiện. Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiếu, hộ khẩu thường trú tại thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội "Giết người". Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hiếu khi gã gây án xong và bỏ trốn. Hiếu từng lập gia đình với một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn, được 2 người con một trai, một gái, sinh sống rồi lập nghiệp ở đó. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương vợ. Hiếu mới chấp hành xong án về tội cố ý gây thương tích, trở về địa phương từ ngày 13/10 thì lại giết bố, mẹ và em gái ruột. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: THĐT

Tối ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang di lý bị can Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về Bắc Giang để điều tra về tội "Giết người". Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bắt giữ Trần Văn Hiếu tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai khi bị can này đang có ý định vượt biên trốn ra nước ngoài. Trần Văn Hiếu là nghi phạm đã sát hại bố đẻ là ông Trần Đình Luật, SN 1949; mẹ đẻ là bà Bùi Thị Thoa, SN 1949 và em gái ruột là chị Trần Thị Thảo, SN 1976, cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vào ngày 22/10 vừa qua. Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 98H5-2868. Khi bỏ trốn, Hiếu đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang sau đó đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, lực lượng công an các tỉnh, thành phố phía Bắc để truy bắt đối tượng. Theo cảnh sát cho biết, quá trình bỏ trốn, Hiếu chạy xe máy đi nhiều nơi hòng tránh sự truy bắt của công an. Trong ngày 22/10, Hiếu chạy xe máy xuống Hà Nội, sau đó tiếp tục đi qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…Đến 24/10, bị can vòng ngược lên Lào Cai. Khi đến một chốt kiểm soát dịch ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, Hiếu bị bắt. Trong quá trình chạy trốn, bị can không thay đổi trang phục và phương tiện. Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiếu, hộ khẩu thường trú tại thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội "Giết người". Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hiếu khi gã gây án xong và bỏ trốn. Hiếu từng lập gia đình với một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn, được 2 người con một trai, một gái, sinh sống rồi lập nghiệp ở đó. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương vợ. Hiếu mới chấp hành xong án về tội cố ý gây thương tích, trở về địa phương từ ngày 13/10 thì lại giết bố, mẹ và em gái ruột. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: THĐT