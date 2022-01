Ngày 27/1, Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết các đơn vị đường sắt đang nỗ lực cứu viện vụ tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng toa. Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thêm, hiện, các đơn vị cứu viện đã cẩu được ô tô ra khỏi đường tàu và đang tập trung đưa toa xe ra khỏi đường sắt, ra khỏi khổ giới hạn để kiểm tra đường, sửa chữa, khắc phục nhanh nhất có thể. Do vụ tai nạn nặng nên ngành đường sắt chưa thể dự kiến được thời gian thông đường, nhanh nhất cũng phải trong chiều nay. Vụ tàu khách Bắc-Nam bị lật đầu máy, văng toa xảy ra khoảng 4h ngày 27/1, tàu SE4 chạy hướng Nam ra Bắc, khi đến gần đường ngang km46+250 khu gian Phủ Lý-Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) phát hiện có xe ô tô tải hạng nặng chở cây gỗ tròn đỗ lên vệ đường sắt, vi phạm khổ giới hạn, lái tàu hãm khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần nên đã va chạm mạnh với xe tải. Tàu va chạm mạnh với xe tải chở nặng khiến đầu máy văng ra khỏi đường tàu 8m, xuống khu vực đất cạnh mương nước. Hai toa tiếp theo là toa hành lý, bưu vụ phát điện bị trật bánh, xoay ngang. Ô tô bị kéo trượt dài. Rất may không thiệt hại về người, lái tàu bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến ách tắc đường sắt Bắc-Nam, ngành đường sắt đã thực hiện chuyển tải xong hơn 30 hành khách trên tàu SE4 về ga an toàn đồng thời huy động các lực lượng tập trung cứu viện để nhanh chóng thông đường. Hiện vụ tàu khách Bắc-Nam bị lật đầu máy, văng toa ở Hà Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

