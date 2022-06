Tân Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là ai?

Ngày 20/6, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy chủ trì buổi lễ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu C04 giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Cục trưởng Nguyễn Đức Tuấn hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn đoàn kết, sáng tạo, tham mưu lãnh đạo các cấp đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, quê quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, tốt nghiệp khóa D19 Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) năm 1998. Đại tá Tuấn từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát, thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây. Tháng 8/2018, khi Bộ Công an giải thể cấp Tổng cục, ông Tuấn được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. (Đại tá Nguyễn Đức Tuấn (thứ 3 từ phải qua) nhận Quyết định bổ nhiệm). Trên cương vị công tác của mình, đại tá Nguyễn Đức Tuấn đã tham mưu với lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, đặc biệt là tham mưu ban hành phương án nghiệp vụ số 2 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam, qua đó góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước. (Ảnh: TTXVN) >>> Xêm thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

