Tại sao GĐ công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?

Mới đây, Bộ Công an quyết định cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (SN 1965, quê Đồng Tháp). Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai sẽ phụ trách Công an tỉnh này đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới. Trước đó, ông Huỳnh Tiến Mạnh đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng. Ông này có nhiều sai phạm trong 2 nhiệm kỳ làm Phó giám đốc (năm 2010 - 2015) và Giám đốc (năm 2015 - 2020). Ảnh: Công an TP HCM. Theo Ban Bí thư, vi phạm của Đại tá Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ông Mạnh, hàng loạt Phó giám đốc Công an tỉnh trong 2 nhiệm kỳ trên cũng bị kỷ luật (Ảnh: An ninh Hải Phòng). Ông Huỳnh Tiến Mạnh từng là Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh Đồng Nai. Hồi tháng 3/2012 ông được Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc tỉnh Công an Đồng nai và được thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá, trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc năm 2015 (Ảnh: Người đưa tin). Những vi phạm của ông Huỳnh Tiến Mạnh liên quan đến một loạt vụ việc cán bộ công an nổ súng làm chết người. Tháng 9/2013, tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh, nay là TP Long Khánh), sau mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh đã dùng súng bắn chết Trạm phó là Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, ngoài ra một cán bộ trạm này cũng bị thương do trúng đạn. Vinh sau đó nhận 9 năm tù (Ảnh: Một Thế giới) Tháng 1/2014, lại xảy ra vụ việc Thượng sĩ Vũ Thanh Bảo, công tác tại Công an huyện Cẩm Mỹ đi bắt sòng bạc trong một tiệc cưới ở trên địa bàn đã nổ súng khiến một người dân thiệt mạng. Vụ án được khép lại với lý do súng bị "cướp cò" (Ảnh: Báo Đồng Nai). Tháng 1/2018, Trung úy Nguyễn Tấn Phước (cán bộ Phòng CSGT Đồng Nai, tài xế riêng của Giám đốc Công an Nguyễn Văn Khánh) nổ súng bắn chết người tại một nhà trọ thuộc TP Biên Hòa (Ảnh: VTC). Tại thời điểm gây án, Phước là cán bộ Phòng CSGT Đồng Nai và từng là tài xế riêng của nguyên Giám đốc Công an Nguyễn Văn Khánh. Khi vụ án bắn người xảy ra, tướng Khánh đã về hưu (Ảnh: Lao Động). Vì vậy, trách nhiệm đứng đầu của tướng Khánh, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (giám đốc Công an tỉnh) và cấp lãnh đạo Phòng CSGT qua các thời kỳ được yêu cầu giải trình về việc vì sao Phước có thể mang súng đi bắn người trong lúc không phải là giờ làm việc (Ảnh: báo Lao Động Đồng Nai). Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

