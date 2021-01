Sun Group xây bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương

Chiều 29/1, đoàn công tác của Tập đoàn Sun Group do bà Vũ Thị Cẩm Trang – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô dẫn đầu đã lên đường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và khảo sát các địa điểm đề xuất, tìm ra vị trí phù hợp xây dựng Bệnh viện Dã chiến thứ ba trên địa bàn tỉnh này. Bệnh viện dã chiến có quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh. Sau khi khảo sát 5 địa điểm, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng đoàn công tác Sun Group đã quyết định lựa chọn mặt bằng xây dựng BVDC thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Được xây dựng từ năm 2007, Trường Đào tạo Nghề Việt Nam- Canada rộng khoảng 1,6ha, nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, do vậy có đủ điều kiện để đảm bảo tốt nhất việc giãn cách an toàn trong phòng chống dịch cũng như thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế. Đặc biệt, trường đã có sẵn các khu chức năng, khá thuận lợi cho việc thiết kế và xây dựng BVDC đạt tiêu chuẩn. Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, BVDC thứ ba tại Hải Dương sẽ được khởi công xây dựng khẩn trương, với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. Chia sẻ về quyết định hỗ trợ tỉnh Hải Dương cơ sở vật chất để xây dựng BVDC, bà Vũ Thị Cẩm Trang – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô cho biết: “Là một doanh nghiệp Việt Nam, Sun Group không thể đứng ngoài cuộc khi đất nước cần. Việc xây dựng BVDC Hải Dương được chúng tôi quyết định khá nhanh chóng, khi chứng kiến tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại địa bàn tỉnh. Cũng như BVDC Tiên Sơn, chúng tôi mong rằng BVDC tại Hải Dương sẽ không có cơ hội được sử dụng đến”. Bà Vũ Thị Cẩm Trang nói rằng, sự đồng hành, chung tay của Sun Group sẽ giúp Hải Dương có thêm điểm tựa và nguồn lực để vững tin, sẵn sàng đối đầu, vượt qua khó khăn do đại dịch, sớm đưa nhịp sống của người dân trở lại bình thường, từ đó ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung”. Trước đó, tỉnh Hải Dương đã xây dựng 2 BVDC trên địa bàn tỉnh, tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trong sáng 29/1, khoảng 30 bệnh nhân COVID-19 đã được đưa vào BVDC đầu tiên đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Tháng 8/2020, Tập đoàn Sun Group cũng đã chung tay hỗ trợ giúp Đà Nẵng vượt qua đợt tấn công thứ hai của dịch COVID-19, bằng việc đầu tư và thi công BVDC tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Công trình đã đặt dấu ấn ấn tượng về BVDC đầu tiên trên cả nước do một tập đoàn kinh tế tư nhân xây dựng thần tốc chỉ trong vòng 3,5 ngày.

Chiều 29/1, đoàn công tác của Tập đoàn Sun Group do bà Vũ Thị Cẩm Trang – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô dẫn đầu đã lên đường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và khảo sát các địa điểm đề xuất, tìm ra vị trí phù hợp xây dựng Bệnh viện Dã chiến thứ ba trên địa bàn tỉnh này. Bệnh viện dã chiến có quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh. Sau khi khảo sát 5 địa điểm, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng đoàn công tác Sun Group đã quyết định lựa chọn mặt bằng xây dựng BVDC thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Được xây dựng từ năm 2007, Trường Đào tạo Nghề Việt Nam- Canada rộng khoảng 1,6ha, nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, do vậy có đủ điều kiện để đảm bảo tốt nhất việc giãn cách an toàn trong phòng chống dịch cũng như thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế. Đặc biệt, trường đã có sẵn các khu chức năng, khá thuận lợi cho việc thiết kế và xây dựng BVDC đạt tiêu chuẩn. Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, BVDC thứ ba tại Hải Dương sẽ được khởi công xây dựng khẩn trương, với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường bệnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. Chia sẻ về quyết định hỗ trợ tỉnh Hải Dương cơ sở vật chất để xây dựng BVDC, bà Vũ Thị Cẩm Trang – Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô cho biết: “Là một doanh nghiệp Việt Nam, Sun Group không thể đứng ngoài cuộc khi đất nước cần. Việc xây dựng BVDC Hải Dương được chúng tôi quyết định khá nhanh chóng, khi chứng kiến tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại địa bàn tỉnh. Cũng như BVDC Tiên Sơn, chúng tôi mong rằng BVDC tại Hải Dương sẽ không có cơ hội được sử dụng đến”. Bà Vũ Thị Cẩm Trang nói rằng, sự đồng hành, chung tay của Sun Group sẽ giúp Hải Dương có thêm điểm tựa và nguồn lực để vững tin, sẵn sàng đối đầu, vượt qua khó khăn do đại dịch, sớm đưa nhịp sống của người dân trở lại bình thường, từ đó ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung”. Trước đó, tỉnh Hải Dương đã xây dựng 2 BVDC trên địa bàn tỉnh, tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trong sáng 29/1, khoảng 30 bệnh nhân COVID-19 đã được đưa vào BVDC đầu tiên đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Tháng 8/2020, Tập đoàn Sun Group cũng đã chung tay hỗ trợ giúp Đà Nẵng vượt qua đợt tấn công thứ hai của dịch COVID-19, bằng việc đầu tư và thi công BVDC tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Công trình đã đặt dấu ấn ấn tượng về BVDC đầu tiên trên cả nước do một tập đoàn kinh tế tư nhân xây dựng thần tốc chỉ trong vòng 3,5 ngày.