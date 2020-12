Sở đình chỉ, sao xe U-oát ở Langbiang vẫn oằn mình chở khách?

Ngày 17/12, chị Trần Kim Dung (Hà Nội) đến Khu du lịch Langbiang vẫn thấy những chiếc xe U-oát cổ (dân làm du lịch ở đây thường gọi là xe Jeep) vẫn nườm nượp chở khách lên đỉnh Langbiang. Việc này khiến chị khá bất ngờ vì trước đó có nghe thông tin dịch vụ này đã bị đình chỉ chở khách lên đỉnh Langbiang. Trước đó, Khu du lịch này từng bị Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đột xuất ngày 12/11 và đình chỉ hoạt động của đội xe ở đây. Qua kiểm tra phát hiện xe U-oát của đơn vị này đã hết niên hạn, sở đã đình chỉ hoạt động của các xe cổ hết niên hạn và báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng. Đội xe U-oát (Jeep) Langbiang có 54 chiếc xe, do Hợp tác xã dịch vụ vận tải Lạc Dương và Khu du lịch Lang Biang quản lý. Hằng ngày, đội xe này vận chuyển du khách từ chân núi Langbiang lên đỉnh đỉnh Ra Đa (thuộc núi Langbiang) để ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt và khu Suối Vàng (huyện Lạc Dương). Đa số các xe được sản xuất từ những năm 2003, 2004, 2005. Theo quy định, xe vận chuyển khách du lịch đã sản xuất trên 15 năm không được khai thác kinh doanh vận tải. Quãng đường dài hơn 5km từ chân núi Langbiang lên đỉnh Ra Đa có độ dốc lớn với nhiều khúc cua gắt rất nguy hiểm, do đó việc sử dụng xe không đủ chuẩn an toàn chở du khách trên quãng đường này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho du khách. Đầu năm 2016, một vụ tai nạn đã xảy ra khi xe U-oát đưa du khách lên đỉnh Langbiang tham quan khiến du khách bị thương nhẹ. Trả lời báo chí, ông Trần Văn Nguyên, giám đốc Khu du lịch Langbiang, cho biết: "Chúng tôi chờ UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định. Lệnh đình chỉ mới chỉ tạm. Trong việc này có nhiều vấn đề chồng chéo, ví dụ xe sử dụng trong khu du lịch là xe của 2 đội. Đội xe thuộc sở hữu của Langbiang thì chỉ được dùng 15 năm chuyên chở hành khách tham gia hoạt động du lịch. Tuy nhiên, đội xe của hợp tác xã hợp đồng chở khách thì có niên hạn đến 20 năm. Việc này UBND tỉnh Lâm Đồng chưa phân định và hướng dẫn, nên tạm thời chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng xe để chuyển chở khác phục vụ du lịch". Theo ông Nguyên, sở dĩ Khu du lịch Langbiang vẫn còn tiếp tục chở khách bằng xe Uoát vì còn phải có thời gian chuyển đổi phương tiện. Và khu du lịch cũng đang đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho chủ trương và hướng dẫn. Ông Nguyễn Văn Gia - Phó giám đốc Sở GT-VT Lâm Đồng, để nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch và để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, Sở Giao thông vận tải sau khi kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu 2 đơn vị đổi mới phương tiện và thay đổi hình thức kinh doanh phù hợp với quy định. Ông Gia cũng cho biết, HTX Dịch vụ vận tải Lạc Dương có 52 chiếc xe đang hoạt động dịch vụ này theo hợp đồng với công ty Du lịch Langbiang. Nhưng kiểm tra chỉ có 11 chiếc đủ niên hạn để vận chuyển khách. Riêng Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng có 13 chiếc thì đều hết niên hạn. Chia sẻ với những khó khăn của công ty du lịch, tuy nhiên theo lãnh đạo Sở giao thông vận tải, để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở GTVT kiên quyết yêu cầu đơn vị chấp hành nghiêm túc việc đình chỉ hoạt động vận chuyển khách du lịch. Và yêu cầu các đơn vị quan tâm, nghiêm túc triển khai thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải khách du lịch và cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch cho các xe ô tô còn đủ niên hạn sử dụng đúng quy định. Ông Trần Văn Nguyên - Giám đốc KLD Lang Biang cho biết thêm, việc đổi mới phương tiện không phải là đơn vị không quan tâm mà vì gặp khó khăn nhất định. Đó là do hợp đồng khai thác du lịch giữa UBND huyện Lạc Dương và Công ty CP du lịch Lâm Đồng ký chỉ có thời hạn ngắn, từng năm một nên khả năng thu hồi vốn thấp, trong khi đó loại xe hoạt động phù hợp với đặc thù địa hình của khu du lịch hiện lại không còn sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam cũng là nguyên nhân phái công ty gặp khó khăn trong việc mua sắm phương tiện. Ông Nguyên khẳng định, để đảm bảo đúng quy định phía công ty đã tạm dừng hoạt động 13 chiếc xe quá niên hạn sử dụng và đang tìm kiếm các phương tiện đạt chuẩn để bổ sung. Do từ chân núi lên đến đỉnh dài khoảng 5km vì vậy, du khách mặc dù rất sợ khi ngồi trên chiếc xe đã quá cũ kỹ, cảm thất bất an nhưng vẫn phải đánh liều ngồi lên những xe "cà tàng" này.. Mỗi đoạn lên dốc cao là xe gằn lên phát ra tiếng động cơ rất lớn. Nhiều ý kiến cho rằng những chiếc xe này đã quá cũ, cần phải thay thế để đảm bảo an toàn cho du khách, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

