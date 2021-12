Sau va chạm, xe tải húc đổ tường trường học ở Hà Nội

Rạng sáng 9/12, ô tô con hiệu BMW va chạm với xe tải chở đất tại ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội). Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị mất lái, lao lên vỉa hè. Tại hiện trường, 2 cột đèn tín hiệu giao thông bị gãy đổ, một mảng tường của trường Tiểu học Phương Liên bị xe tải tông sập. Ôtô con BMW nát đầu. Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết tai nạn khiến tài xế ô tô con bị thương, được đưa đi cấp cứu. Sáng cùng ngày, Đội CSGT số 3 phối hợp cùng Công an quận Đống Đa khám nghiệm hiện trường. Tình trạng ùn tắc cục bộ xuất hiện theo hướng Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn do phương tiện gặp nạn có kích thước lớn, lực lượng chức năng gặp khó khăn khi giải phóng hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ sau va chạm với ô tô, xe tải húc đổ tường trường học ở Hà Nội >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 người tử vong. Nguồn: ANTV.

Rạng sáng 9/12, ô tô con hiệu BMW va chạm với xe tải chở đất tại ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội). Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị mất lái, lao lên vỉa hè. Tại hiện trường, 2 cột đèn tín hiệu giao thông bị gãy đổ, một mảng tường của trường Tiểu học Phương Liên bị xe tải tông sập. Ôtô con BMW nát đầu. Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết tai nạn khiến tài xế ô tô con bị thương, được đưa đi cấp cứu. Sáng cùng ngày, Đội CSGT số 3 phối hợp cùng Công an quận Đống Đa khám nghiệm hiện trường. Tình trạng ùn tắc cục bộ xuất hiện theo hướng Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn do phương tiện gặp nạn có kích thước lớn, lực lượng chức năng gặp khó khăn khi giải phóng hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ sau va chạm với ô tô, xe tải húc đổ tường trường học ở Hà Nội >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 người tử vong. Nguồn: ANTV.