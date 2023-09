Sạt lở nghiêm trọng tại QL8A đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sáng 27/9/2023, ông Võ Trường Giang, Trưởng văn phòng quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu quản lý đường bộ 2 – Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, tại quốc lộ 8A đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đang huy động máy móc để giải phóng tuyến đường. Tại hiện trường trên tuyến nhiều khối lượng đất, đá đã vùi lấp tuyến đường lên cửa khẩu. Cụ thể tại vị trí Km82+300, ước tính có khoảng 100m3 đất đá, cây cối từ trên vách núi cao đã bị sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang tuyến Quốc lộ 8A với chiều dài khoảng 50m. Sạt lở khiến cho các phương tiện từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào nội địa và ngược lại không thể lưu thông qua lại. Lực lượng chức năng đang tập trung huy động phương tiện, máy móc khắc phục các điểm sạt lở. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các cơ quan chức năng đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp, phân luồng, điều tiết phương tiện, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở 2 đầu. Nhờ vậy dù bị ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sớm được khắc phục đảm bảo thông tuyến. Những khối đá lớn đã lăn xuống gây ách tắc tuyến đường. Bên cạnh đó, trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về rất nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tiến hành xả tràn. Lưu lượng nước qua tràn lúc 16h ngày 26/9 đo được là 1.380 m3/giây. Mặt khác, do tình hình mưa lũ trên địa bàn Hương Khê tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương đã bắt đầu triển khai phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng chức năng túc trực, lập rào chắn tại các điểm xung yếu. Theo thông tin từ đại diện lãnh đạo đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hiện tuyến đường QL 8A đã được khắc phục và thông tuyến. >>> Mời độc giả xem thêm video Mưa to gây sạt lở kinh hoàng tại Đà Lạt, vùi lấp người và tài sản:

