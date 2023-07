Quảng Trị: Cận cảnh xe tăng 268 biểu tượng “đã ra quân là đánh thắng”

Xe tăng mang số hiệu 268 được đặt trang trọng tại di tích chiến thắng Làng Vây (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), nơi ghi dấu những chiến công oai hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiếc xe tăng được đặt trang trọng trên bệ đá, là tượng đài chiến thắng Làng Vây, nằm bên đường QL 9 thuộc xã Tân Long huyện Hướng Hóa. Công trình được xây dựng vào năm 2008 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khe Sanh (9/7/1968 - 9/7/2008). Tấm bia ghi rõ: “Nơi đây ngày 7/2/1968, tiểu đoàn xe tăng 198 của Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực và quân dân địa phương đồng loạt nổ súng tấn công tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Làng Vây của địch. Đây là trận chiến đấu hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng tham gia của quân đội ta, mở đầu cho truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội Tăng - Thiết giáp. Chiến thắng Làng Vây đã phá vỡ vị trí then chốt trên tuyến phòng ngự Đường 9 - Khe Sanh của Mỹ - ngụy, góp phần vào chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa Quảng Trị vào ngày 9/7/1968”. Để rồi từ trận đánh của binh chủng Tăng - Thiết giáp “Đã ra quân là đánh thắng” ấy, Khe Sanh-Hướng Hóa đã được giải phóng, một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vừa trấn giữ vĩ tuyến 17, vừa sẵn sàng ứng cứu cho khu vực Nam Lào bị đập tan. Hướng đến kỷ niệm 55 năm chiến thắng Khe Sanh, về với Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, về với xe tăng số hiệu 268 để hiểu hơn những chiến công bất diệt của quân và dân ta trong công cuộc giải phóng dân tộc. Để rồi không quên những hi sinh mất mát của thế hệ đi trước. Ngay bên tượng đài chiếc xe tăng số hiệu 268 là bàn thờ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh. Xe tăng số hiệu 268 là biểu tượng của bộ đội Tăng - Thiết giáp mở đầu cho truyền thống "đã ra quân là đánh thắng". Chiến thắng đưa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trở thành huyện đầu tiên của chiến trường miền Nam hoàn toàn được giải phóng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xe tăng Ukraine ngụy trang thành ngôi nhà “đánh lừa” đối thủ:

Xe tăng mang số hiệu 268 được đặt trang trọng tại di tích chiến thắng Làng Vây (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), nơi ghi dấu những chiến công oai hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiếc xe tăng được đặt trang trọng trên bệ đá, là tượng đài chiến thắng Làng Vây, nằm bên đường QL 9 thuộc xã Tân Long huyện Hướng Hóa. Công trình được xây dựng vào năm 2008 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khe Sanh (9/7/1968 - 9/7/2008). Tấm bia ghi rõ: “Nơi đây ngày 7/2/1968, tiểu đoàn xe tăng 198 của Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực và quân dân địa phương đồng loạt nổ súng tấn công tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Làng Vây của địch. Đây là trận chiến đấu hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng tham gia của quân đội ta, mở đầu cho truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội Tăng - Thiết giáp. Chiến thắng Làng Vây đã phá vỡ vị trí then chốt trên tuyến phòng ngự Đường 9 - Khe Sanh của Mỹ - ngụy, góp phần vào chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa Quảng Trị vào ngày 9/7/1968”. Để rồi từ trận đánh của binh chủng Tăng - Thiết giáp “Đã ra quân là đánh thắng” ấy, Khe Sanh-Hướng Hóa đã được giải phóng, một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vừa trấn giữ vĩ tuyến 17, vừa sẵn sàng ứng cứu cho khu vực Nam Lào bị đập tan. Hướng đến kỷ niệm 55 năm chiến thắng Khe Sanh, về với Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, về với xe tăng số hiệu 268 để hiểu hơn những chiến công bất diệt của quân và dân ta trong công cuộc giải phóng dân tộc. Để rồi không quên những hi sinh mất mát của thế hệ đi trước. Ngay bên tượng đài chiếc xe tăng số hiệu 268 là bàn thờ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh. Xe tăng số hiệu 268 là biểu tượng của bộ đội Tăng - Thiết giáp mở đầu cho truyền thống "đã ra quân là đánh thắng". Chiến thắng đưa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trở thành huyện đầu tiên của chiến trường miền Nam hoàn toàn được giải phóng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xe tăng Ukraine ngụy trang thành ngôi nhà “đánh lừa” đối thủ: