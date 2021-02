Quảng Ninh: Phun khử khuẩn nhiều khu vực, lập BV dã chiến số 3

Với phương châm nhanh kiểm soát dịch bệnh thần tốc, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và các địa phương nhanh chóng tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc ở các khu vực có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 và một số địa điểm công cộng có nguy cơ lây nhiễm cao.Phun khử khuẩn tại Trụ sở Công an thị trấn Cái Rồng.Các khu vực liên quan đến ca nhiễm COVID-19 và tiếp xúc như: Chợ Cái Rồng, nơi ở của chị Nguyễn Thị Kim Oanh (F0) và một số khu vực công cộng có nguy cơ lây nhiễm cao đã được huyện Vân Đồn tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc. Theo Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh, thực hiện việc giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Vân Đồn cũng đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0; lập các chốt kiểm soát đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm F0 và đối tượng F1 trên địa bàn thị trấn Cái Rồng, không cho người ra, vào.



Trước đó vào ngày 28/1, các lực lượng cũng đã tiến hành phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn bằng cloramin B liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1553 tại TP Hạ Long và sân bay quốc tế Vân Đồn.Ngày 29/1, Bộ tư lệnh Quân khu 3 huy động những chiếc xe ARS-14 chuyên dụng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cùng với ngành y tế địa phương khử khuẩn, tiêu độc tại những điểm nóng về dịch COVID-19.

Ngày 29/1 tại khu vực thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gần 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các xe chuyên dụng của tiểu đoàn phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân khu 3 đã phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn bề mặt bằng hóa chất cloramin B tại khu vực các xã: Bình Dương, An Sinh, Thủy An và Nguyễn Huệ.

Ngày 30/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 291/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện số 3 thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc nghi nhiễm COVID-19. Bệnh viện số 3 thành lập trên cơ sở Bệnh viện đa khoa Hạ Long, TP Hạ Long có quy mô 250 giường bệnh (toàn bộ giường bệnh của Bệnh viện đa khoa Hạ Long). Khử khuẩn tại nơi cư trú của bệnh nhân COVID-19 tại TP Hạ Long Video: Hạ Long quyết liệt phòng chống Covid-19 | QTV

