Quảng Nam: Khu đô thị sinh thái “5 sao” thành nơi chăn thả gia súc

Khu đô thị Vịnh An Hòa City là dự án đất nền, nhà phố của tập đoàn FVG nằm ở vị trí đắc địa trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Vịnh An Hòa City từng được quảng bá là khu đô thị đầu tiên tại Núi Thành, với nhiều tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, là Khu đô thị "đáng sống" nhất vùng Đông Quảng Nam. Thế nhưng bức tranh thực tế khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vịnh An Hòa City, nơi tiếp giáp trục đường Võ Chí Công với 6 làn xe ô tô kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai, được coi là vị trí vàng kết nối với các trung tâm hành chính, giải trí, công nghiệp của khu vực... nay thành nơi chăn thả gia súc. Đàn bò thong dong gặm cỏ tại Vịnh An Hòa City, dự án được xem là sở hữu vị trí đắc địa, hội tụ các yếu tố phát triển thành đô thị công nghiệp sinh thái, đô thị sân bay, đô thị cảng biển. Những con đường vắng bóng người, những bãi đất trống đầy cỏ dại... thành nơi lý tưởng cho đàn bò. Vịnh An Hòa City từng được giới bất động sản ca ngợi là nơi hội tụ những giá trị vượt trội của một đại đô thị hiện đại với những trải nghiệm độc đáo. Nay nhiều nhà đầu tư tại khu vực này đang phải rao bán "cắt lỗ" các lô đất nền với giá "sụp hầm". Một môi giới bất động sản tại khu vực này cho biết, giá đất nền đã giảm gần tỷ đồng mỗi lô so với thời "sốt giá" nhưng vẫn "khó chốt". Các tiện ích cao cấp từng được giới thiệu tại Vịnh An Hòa City như: công viên cây xanh, quảng trường, khu thể thao ngoài trời, sân tennis, bến du thuyền...,hiện vẫn chưa rõ hình hài. Biệt thự Hoa Sứ với vị trí tâm điểm "vàng", cùng các điểm nhấn tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao lần đầu tiên có mặt tại Núi Thành dường như chưa đủ để tạo nên một khu đô thị sầm uất. Dự án có quy mô lên đến gần 100 ha, thành bãi chăn thả gia súc tập trung. Khung cảnh đìu hiu tại Khu đô thị "đáng sống" nhất vùng Đông Quảng Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

