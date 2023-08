Phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch Bạc Liêu vừa công bố SĐT đường dây nóng

Công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh thông báo đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Theo đó, công dân có phản ánh, kiến nghị, có thể điện thoại đến đường dây nóng 0988202965. Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (53 tuổi, nguyên quán xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Triết học, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng làm công tác Đoàn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu... Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều phát ngôn, hành động không chỉ gây ấn tượng với người dân tỉnh Bạc Liêu mà còn thu hút sự chú ý từ dư luận cả nước. Được cảm ơn sau phát ngôn gây bão mạng: Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức ngày 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khi nói về chủ đề liên quan tới kinh tế đêm đã đề nghị lực lượng công an, văn hóa phải xem lại, hạn chế việc giới hạn giờ buôn bán, vui chơi của người dân, du khách trước 23h đêm. "Như vậy khách nói Bạc Liêu chơi sao đã được, chơi thì phải chơi tới 2-3 giờ sáng mới nghỉ, mới hiệu quả được. Đi du lịch về mệt, vào karaoke, đi nhậu chút xíu, 23h đóng cửa rồi thì sao được. Cái này tôi đề nghị lực lượng công an, văn hóa phải hạn chế". Sau đó, một số nhà hàng, dịch vụ ăn uống gửi thư cảm ơn. Các ngành thẩm định gì mà lâu như thế?: Tại hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nêu trường hợp doanh nghiệp thủy sản mở rộng quy mô từ 15 tỷ lên 30 tỷ nhưng gửi hồ sơ các ngành, các cấp giải quyết một năm chưa xong. "Trong khi tỉnh đang nóng lòng, xưng là thủ phủ tôm cả nước, đặt mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ USD, nhưng không mở rộng nhà máy chế biến thủy sản được thì lấy đâu ra thủy sản xuất khẩu. Thủ tục lòng vòng, chờ một năm nên doanh nghiệp nói thôi không mở rộng nữa. Đấy là do ai? Do chính quyền? Do các ngành thẩm định gì mà lâu như thế? Người ta không kêu sao được. Chỉ số PCI "rớt đài" là đúng rồi", ông Thiều nói. Khó khăn của người dân, của doanh nghiệp cũng là của mình: “Tôi thấy thời gian qua nhiều ngành cứng nhắc, cái gì linh hoạt cứ thế mà làm. Ở đây tôi biết hết. Tôi nói thẳng để chúng ta sửa, làm cho tốt hơn, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội khá giả hơn, bình yên hơn, để phát triển kinh tế. Khó khăn của người dân, của doanh nghiệp cũng là của mình, nghĩ như vậy mới tháo gỡ được. Còn nghĩ khó khăn của ai thì sao gỡ được", Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nói. Làm vì dân, không tư túi đồng xu cắc bạc nào thì không sợ trách nhiệm: Cũng tại hội nghị này, ông Phạm Văn Thiều nói rằng:“Đảng và Nhà nước sẽ có quy định cụ thể ai làm vì cái chung thì xem xét không truy cứu, nhưng tiêu cực, lợi dụng sơ hở pháp luật để làm cái riêng, vơ vét của cải của Nhà nước, của nhân dân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm lợi cho cá nhân, làm khổ cho cộng đồng thì phải chống. Anh đưa ra một quyết định nào đó vì lợi ích cục bộ, vì lợi ích nhóm thì sai, xử anh. Còn anh làm vì dân, không tư túi đồng xu cắc bạc nào hết thì không sợ trách nhiệm. Chúng ta đừng có sợ gì cả. Không có tiêu cực thì không sợ ai. Cứ thẳng thắn, đàng hoàng, tốt thì dân thương. Còn làm sai, làm bậy thì ai bao che được". Những hành động quyết liệt: Cùng với những phát ngôn gây chú ý, ông Thiều cũng là người có những hành động quyết liệt trong điều hành, cầu thị tiếp thu những ý kiến, phản ánh. Cụ thể, khi tiếp nhận thông tin phản ảnh của báo chí xung quanh việc các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh lạm dụng cắm biển cấm tập trung đông người, cấm quay phim, cấm chụp ảnh, ông Thiều đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, chấn chỉnh. Đồng thời, đã ký văn bản quy định danh mục chỉ còn 7 cơ quan được cắm biển này, còn lại phải tháo dỡ. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng là lãnh đạo tỉnh quyết liệt vận động, thuyết phục một hộ dân chấp hành tháo dỡ nhà, công trình nằm giữa lòng đường Võ Văn Kiệt thuộc khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu tồn tại trong 20 năm qua chưa xử lý được. Ông Thiều nói rằng, vụ việc kéo dài là do thu hồi sai thửa, sai vị trí, sai tên người bị thu hồi nên phải hủy quyết định này, làm lại quyết định thu hồi mới, áp giá thời điểm hiện tại theo hướng có lợi cho người dân. >>> Mời độc giả xem thêm video Mời quý độc giả xem video phát ngôn gây tranh cãi của hoa hậu Ý Nhi.

