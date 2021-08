Ngày 5/8, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đang điều tra tung tích nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân ở phường Hạ Đình. Thông tin ban đầu, vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tại bãi đất trống xảy ra khoảng 18h ngày 4/8, tại khu đất trống đối diện cổng sau trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình) liền thông báo cơ quan chức năng. Nạn nhân đeo kính tối màu, gọng kính màu đen; tóc buộc búi phía sau; mặc áo thun không cổ, ngắn tay, hoạ tiết kẻ sọc nhiều màu; mặc quần vải dạng quần lửng màu đen, đi dép nhựa có lỗ màu xanh đã cũ không rõ nhãn hiệu. Theo hình ảnh trích xuất camera, nạn nhân đi lại quanh hiện trường vào rạng sáng cùng ngày. Công quan quận Thanh Xuân đề nghị ai biết thông tin nạn nhân có đặc điểm nêu trên thì cung cấp cho Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Thanh Xuân để phối hợp giải quyết. Số điện thoại 0986194222 - cán bộ thụ lý Bùi Trung Nghĩa. Hiện vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tại bãi đất trống đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

