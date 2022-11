Phát biểu ấn tượng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên chất vấn

Cán bộ bị xử lý kỷ luật chiếm khoảng 1% tổng số cán bộ công chức, viên chức: “Tổng hợp từ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, chúng ta đã phải xử lý 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có trường hợp xử lý kỷ luật, có trường hợp phải xử lý hình sự. Riêng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật là hơn 20.300, có người bị xử lý hình sự, chiếm khoảng 1% tổng số cán bộ công chức, viên chức, cũng là con số lớn nhất từ trước đến nay". Đánh giá cán bộ, công chức chưa sát với thực tiễn: “Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Thực chất công tác này trong những năm gần đây đã có kết quả tích cực hơn. Tuy nhiên việc đánh giá này giá vẫn còn chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm đầu ra, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Xây dựng vị trí việc làm chưa kịp thời: “Quá trình sắp xếp chúng ta đã tinh giản, bước đầu gắn với cơ cấu và một phần đã xác định được vị trí việc làm, cho nên khi tuyển dụng đầu vào, chúng ta đều đã xác định vị trí việc làm. Để có được vị trí việc làm thật chuẩn để đảm bảo được bao quát, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vấn đề tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quá trình xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực chưa thật kịp thời, chưa đảm bảo được yêu cầu đặt ra để thực hiện tinh giản”. Xử lý gọn, không để lãng phí tài sản, trụ sở sau sắp xếp: “Đối với các tài sản, trụ sở dư thừa sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56 để thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản này; mong muốn các địa phương quan tâm thực hiện đúng tinh thần Thông tư 56, bảo đảm xử lý gọn, không để lãng phí”. Thu hút nhân tài vào bộ máy còn quá ít: “Bộ Nội vụ đang quan tâm rất sâu sắc vấn đề trọng dụng nhân tài gắn với khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung… Đến thời điểm này, các địa phương đã thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được khoảng gần 3.000 nhưng đây là con số quá ít ỏi vào làm việc trong khu vực công”. Việc tinh giản biên chế tác động đến cải cách tiền lương: “việc tinh giản biên chế tác động đến cải cách tiền lương, giảm đơn vị hành chính, giảm tổ chức hành chính, cơ cấu lại mục tiêu để cải cách đội ngũ cán bộ công chức, tạo điều kiện nâng lương cho đội ngũ công chức, viên chức. Từ 2019 đến nay, việc tinh giản đã giúp tiết kiệm trên 25.600 tỷ đồng để làm nguồn tăng lương. Tới đây sẽ tiếp tục tinh giản công chức, viên chức để cơ quan hành chính tinh gọn hơn, làm nguồn lực tăng lương, cải thiện đời sống cho công chức, viên chức”. Phải chấp nhận việc giao chỉ tiêu, cắt giảm biên chế một cách cơ học: “Trong giai đoạn vừa qua, chúng ta phải chấp nhận việc giao chỉ tiêu, cắt giảm biên chế một cách cơ học, vì nếu không giao chỉ tiêu thì rất khó thực hiện tinh giản biên chế. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện thêm, khắc phục hạn chế, bổ sung thêm cho phù hợp, nhất là với các địa bàn quy mô dân số lớn, căn cứ trên cơ sở khoa học chặt chẽ, từng bước cơ cấu lại để hoàn thành mục tiêu đề ra”. Lương nhân viên hơn 3,4 triệu đúng là thấp thật: “Thực chất tiền lương vùng 1 là 4,68 triệu, vùng 2 là 4,16 triệu, vùng 3 là 3,64 triệu đồng. Lương nhân viên kể cả phụ cấp công vụ 25% thì chỉ hơn 3,464 triệu đúng là thấp hơn lương tối thiểu vùng đúng như đại biểu phản ánh. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng, tăng 20,8%.Theo đó, nếu điều kiện đất nước trong năm 2022 và những năm tới ổn định, tăng trưởng tốt thì chúng ta thực hiện cải cách chính sách tiền lương và phải đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng. Khi đó sẽ đảm bảo cho tất cả các đối tượng hài hòa, công bằng, hợp lý”. Đại biểu Hà Sỹ Huân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn:“Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức luôn là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế việc đánh giá, xếp loại vẫn còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý. Đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp mà Bộ đã và sẽ triển khai giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ảnh thực chất trong thời gian tới?” Đại biểu Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An: “Việc sát nhập xã, thôn trong giai đoạn vừa qua đã làm giảm số lượng lớn thôn, xóm. Tuy nhiên, việc tăng quy mô dân số, diện tích tự nhiên trong khi số lượng cán bộ thì giảm, do đó làm tăng khối lượng công việc cũng như làm tăng áp lực cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn nhưng mà chế độ phụ cấp vẫn thực hiện như trước khi sát nhập. Việc quyết định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn là thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng các tỉnh không thể tăng mức phụ cấp này do Nghị định 34 của Chính phủ”. Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: “Việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 là chủ trương lớn, có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân các địa phương, nhưng tổ chức thực hiện trong thời gian rất ngắn, chưa đánh giá tác động đầy đủ, chưa lường hết các tình huống phức tạp phát sinh, một số địa phương chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Cho đến nay còn rất nhiều khó khăn, bất cập, chưa được giải quyết. Phải chăng chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho công việc hệ trọng và phức tạp này?” Đai biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: “Việc giao số lượng biên chế viên chức sự nghiệp của Bộ Nội vụ những năm qua đã làm cho nhiều địa phương không thể bố trí giáo viên theo đúng định mức, vị trí việc làm dẫn đến tình trạng nhiều điểm trường, điểm lớp ở vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa thiếu giáo viên và bố trí giáo viên không đúng việc làm. Trước tình trạng này, Bộ trưởng có trách nhiệm như thế nào và Bộ Nội vụ có trách nhiệm ra sao để giải quyết thực trạng này? Đại biểu Lê Thanh Vân – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: “ Trọng dụng nhân tài và thưởng phạt nghiêm minh” là thuật dùng người cũng là luật trị quốc. Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kế luật số 14 trong đó chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Bộ trưởng với nhiệm vụ quyền hạn của mình đã làm gì để biến chủ trương trên thành pháp luật, thành quy tắc xử sự có tính chất áp dụng chung?" Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: "Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện do Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ triển khai thực hiện tại các xã thuộc vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2013-2020 đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay phần lớn các hội viên chưa được sắp xếp, bố trí công việc. Đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đã có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này nhằm tránh lãng phí nguồn lực nhân lực trẻ?" Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội: " Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc tham mưu giải quyết vấn đề tinh giản biên chế tuy đã đạt chỉ tiêu số lượng nhưng chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức?"

