Phá sới bạc “khủng” trong quán karaoke: Đủ chiêu trò của kẻ “khát nước“

Đưa gần 100 người về trụ sở công an làm rõ vụ đánh bạc trong quan karaoke: Mới đây, công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. (Ảnh: VOV.VN) Cụ thể, khoảng 14h ngày 13/1, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào quán karaoke hát cho nhau nghe đóng tại địa bàn khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn bắt quả tang một ổ nhóm đang đánh bạc ăn tiền. (Ảnh: Nhịp Sống Việt) Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc cùng số tiền lên đến 580 triệu đồng và đưa gần 100 người về trụ sở công an để điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Nhịp Sống Việt) Bắt con bạc sát phạt nhâu trên tàu với số tền lên đến hàng tỷ đồng: Ngày 2/1, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một sới bạc được tổ chức trên một con tàu neo trên sông Luộc (đoạn qua xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang). (Ảnh: CAND) Cụ thể, khoảng 2h sáng 2/1, khi các con bạc trên từ tàu trở về bờ thì lực lượng chức năng đã tổ chức đón lõng và bắt 27 đối tượng, tạm giữ 5 xe ô tô cùng 1,5 tỉ đồng tiền mặt. (Ảnh: CAND) Hàng chục quý bà tụ tập “gầy sòng” đánh bạc ở vùng hoang vắng: khoảng 20h ngày 20/12/2019, lực lượng chức năng công an huyện Châu Thành đã đến kiểm tra một căn chòi trên cánh đồng vắng tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành bắt quả tang 17 người phụ nữ đang đánh bài ăn tiền. (Ảnh: Plo) Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 98 bộ bài, hàng chục xe máy, điện thoại và hơn 100 triệu đồng, đồng thời các đối tượng này khai nhận tất cả đều có hộ khẩu thường trú trong và ngoài huyện Châu Thành, sau đó, các con bạc đã được đưa về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Plo) Bắc Giang: Đưa rước con bạc như VIP: Ngày 17/12/2019, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một sới bạc tại nhà Lý Văn Lâm (SN 1971, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) bắt quả 21 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 25 triệu đồng, 3 xe ô tô, 2 xe mô tô cùng nhiều vật dụng có liên quan. (Ảnh: Anninhthudo) Theo cơ quan công an, sới bạc này không lựa chọn một vị trí nhất định mà thường xuyên thay đổi địa điểm đồng thời tổ chức đưa đón con bạc bằng xe ô tô 16 chỗ, khi lên xe, sau khi thu hết điện thoại di động các con bạc mới được chủ sới thông báo địa điểm đánh bạc. (Ảnh: Nguoiduatin) Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke. (Nguồn: VTC14)

Đưa gần 100 người về trụ sở công an làm rõ vụ đánh bạc trong quan karaoke: Mới đây, công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. (Ảnh: VOV.VN) Cụ thể, khoảng 14h ngày 13/1, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào quán karaoke hát cho nhau nghe đóng tại địa bàn khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn bắt quả tang một ổ nhóm đang đánh bạc ăn tiền. (Ảnh: Nhịp Sống Việt) Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc cùng số tiền lên đến 580 triệu đồng và đưa gần 100 người về trụ sở công an để điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Nhịp Sống Việt) Bắt con bạc sát phạt nhâu trên tàu với số tền lên đến hàng tỷ đồng: Ngày 2/1, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một sới bạc được tổ chức trên một con tàu neo trên sông Luộc (đoạn qua xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang). (Ảnh: CAND) Cụ thể, khoảng 2h sáng 2/1, khi các con bạc trên từ tàu trở về bờ thì lực lượng chức năng đã tổ chức đón lõng và bắt 27 đối tượng, tạm giữ 5 xe ô tô cùng 1,5 tỉ đồng tiền mặt. (Ảnh: CAND) Hàng chục quý bà tụ tập “gầy sòng” đánh bạc ở vùng hoang vắng: khoảng 20h ngày 20/12/2019, lực lượng chức năng công an huyện Châu Thành đã đến kiểm tra một căn chòi trên cánh đồng vắng tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành bắt quả tang 17 người phụ nữ đang đánh bài ăn tiền. (Ảnh: Plo) Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 98 bộ bài, hàng chục xe máy, điện thoại và hơn 100 triệu đồng, đồng thời các đối tượng này khai nhận tất cả đều có hộ khẩu thường trú trong và ngoài huyện Châu Thành, sau đó, các con bạc đã được đưa về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Plo) Bắc Giang: Đưa rước con bạc như VIP: Ngày 17/12/2019, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một sới bạc tại nhà Lý Văn Lâm (SN 1971, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) bắt quả 21 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 25 triệu đồng, 3 xe ô tô, 2 xe mô tô cùng nhiều vật dụng có liên quan. (Ảnh: Anninhthudo) Theo cơ quan công an, sới bạc này không lựa chọn một vị trí nhất định mà thường xuyên thay đổi địa điểm đồng thời tổ chức đưa đón con bạc bằng xe ô tô 16 chỗ, khi lên xe, sau khi thu hết điện thoại di động các con bạc mới được chủ sới thông báo địa điểm đánh bạc. (Ảnh: Nguoiduatin) Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke. (Nguồn: VTC14)