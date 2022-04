Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi “khủng” thế nào?

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974); Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966); Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987, cùng trú tại TP Vũng Tàu) về tội “Rửa tiền” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong đó, bị can Lâm Thị Thu Trà được xác định có liên quan đến vụ án của Lê Thái Thiện (SN 1966, còn gọi là Thiện “Soi”) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1993) có hành vi cho vay nặng lãi. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Trà và Lan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động lên tới 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Từ năm 2018, bà Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Lan và Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản (như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác) để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà. Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng. Để thực hiện hành rửa tiền số tiền từ cho vay nặng lãi, bà Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp bà Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng. Bị can Lâm Thị Thu Trà bị bắt vì liên quan đến vụ án đại gia Thiện “Soi” và con trai Lê Thái Phong. Thiện nổi tiếng vì được gọi là "đại gia có biệt thự dát vàng" ở Vũng Tàu. Theo Cơ quan CSĐT, năm 2018 và 2019, Lâm Thị Thu Trà đã cho cha con Thiện “Soi” vay lãi hàng chục tỷ đồng. Thiện “Soi” cùng con trai đã cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn. Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "soi", Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. >>> Xem thêm video: Truy tố đối tượng cho vay hơn 921 tỷ đồng với lãi suốt "cắt cổ" tại Bà Rịa - Vũng Tàu. (Nguồn: ANTV).

