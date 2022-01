Nổ lớn trong căn nhà trọ ở Hà Nội: Danh tính 3 người tử vong

Theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, khoảng 21h30 ngày 3/1, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà trọ ở địa chỉ H4, cuối nghách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai về việc nổ lớn trong căn nhà trọ tại nơi đây. Đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại địa chỉ trên. Ngay sau đó, người dân và Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai đã dập tắt được đám cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe máy bị cháy trơ khung, 1 bình gas loạt 12kg, vật dụng gia đình, mái lợp Proximang vị vỡ hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường đã phát hiện thêm thi thể thứ 3 tên Phạm Duy H. (SN 1994 ở Hòa Bình) Bước đầu, cơ quan Công an xác định là nổ khí gas thoát ra ngoài phòng trọ, làm chết 3 nạn nhân. Cơ quan Công an đang xác minh nhân thân người thứ 3, nghi là em trai anh H. Hiện vụ nổ lớn trong căn nhà trọ ở Hà Nội khiến 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

