Những vụ vợ cắt "của quý" chồng rùng rợn, dư luận xôn xao

Mâu thuẫn gia đình, chồng bị vợ cắt "của quý" vứt đi: Đêm 20/3, do mâu thuẫn gia đình, chị H. T. N. (36 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã dùng dao cắt "của quý" của chồng là anh N. V. H. (29 tuổi) rồi mang đi vứt. Sau đó, chị đến Công an đầu thú. (Ảnh minh hoạ) Vợ "cắt phăng" của quý của chồng rồi đưa đi cấp cứu: Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình, trong lúc đang ngủ say, anh T.C.T (40 tuổi) đã bị vợ dùng kéo cắt dứt lìa dương vật. Sau khi cắt, vợ anh đã đưa chồng đi cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở, rồi chuyển lên bệnh viện. Ngày 25/5/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM phẫu thuật nối thành công dương vật cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ) Quan hệ tình cảm xong, vợ cắt "của quý" của chồng: Ngày 9/1/2021, ông C. và bà L. thuê phòng nghỉ ở nhà trọ Duy Thành, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang để ngủ. Sau đó hai người nảy sinh cự cãi về việc trước đây ông C. từng dẫn người yêu về nhà bị bà L phát hiện. Tiếp đến, sau khi "mây mưa", nhân lúc ông C ngủ say không mặc quần, bà L lấy dao cắt bộ phận sinh dục của ông C. (Ảnh minh hoạ) Nửa đêm vợ cắt ngang "của quý" của chồng: Khuya 7/6/2020, giữa anh T.T.T. (SN 1989) và vợ là chị N.T.T.A. (SN 1986, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Anh T. bị vợ dùng vật sắc nhọn chưa rõ là dao hay lưỡi lam, gây thương tích ở bộ phận sinh dục. Anh T. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh minh hoạ) Cầm dao cắt "của quý" khi chồng đang ngủ: Khoảng 1h sáng 27/10/2017, anh Nguyễn Khắc Th. (SN 1984, trú huyện Hướng Hoà tỉnh Quảng Trị) đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, vợ anh Th.) dùng dao cắt ngang bộ phận sinh dục. Phát hiện vụ việc người thân đã đưa anh này vào viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, may mắn dương vật không bị đứt rời. Sau khi khâu nối, anh Th. được chuyển tiếp vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị. (Ảnh minh hoạ) Bị vợ dùng dao cắt "của quý" ném xuống kênh nước: Ngày 18/2/2017, sau khi ăn uống no say, người chồng quay về nhà ngủ. Thời điểm này, chị Lê Thị Mỹ Chi (SN 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) thức dậy. Nghi ngờ chồng ngoại tình nên Chi đã lấy con dao cắt ngang “của quý” chồng rồi vứt xuống con kênh gần nhà. Sau đó nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu còn Chi bị Công an huyện Tân Thạnh mời lên làm việc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. (Ảnh minh hoạ) Tử vong sau khi bị vợ bóp "của quý": Do bị chồng cũ là ông Lê Kim Kh. (SN 1963, trú huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) nhiều lần "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Tối 10/7/2016, trong lúc hai bên cự cãi, bà Phan Thị Kim Chưởng (SN 1961, trú cùng địa phương) nắm và bóp "của quý" của chồng cũ giật mạnh làm ông Kh. ngã xuống đất. Bà này sau đó tiếp tục bóp bộ phận sinh dục của chồng cũ dẫn đến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Long An: Nam thanh niên bị bạn cắt “của quý” trong khách sạn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

