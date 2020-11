Những vụ hiếp dâm, sát hại thiếu nữ tột cùng tội ác

Ngày 12/11, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) – thủ phạm vụ hiếp dâm, giết thiếu nữ xảy ra tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu trước đó 5 ngày. Theo lời khai của Khoát, vào lúc 14h ngày 6/11, trên đường đi từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, Hoát phát hiện chị Sùng Thị Bê (SN 2003, trú tại thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đi phía trước liền đuổi theo kéo tay chị Bê xuống taluy âm cách mặt đường khoảng 20m rồi đe dọa, trói 2 tay Bê lại để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi quan hệ tình dục, Hoát sợ bị phát hiện nên đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà. Trước đó, khoảng 16h ngày 7/11, người dân phát hiện thi thể chị B. tại khu vực hoang vắng thuộc xã Tà Xi Láng. Chị Bê bị trói chân tay, nghi bị cưỡng bức trước khi chết. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân cách nhà 2km. Đây là khu vực không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Chị Bê đã có chồng, nhưng hai bên gia đình chưa tổ chức làm đám cưới. Họ vẫn đi lại với nhau và nạn nhân cũng về sống chung như vợ chồng. Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thi hành lệnh tạm giữ Lý Láo Lủ (SN 1995, HKTT tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người, hiếp dâm. Tại cơ quan công an, Lủ khai nhận, vào 13h30 ngày 22/10, Lủ ra khu vực đồi tìm sóng điện thoại gọi cho bạn và ngồi chơi điện thoại. Tại đây, Lủ nhìn thấy nạn nhân Lý Mùi D. (SN 1989, dân tộc Dao, ở thị xã Sa Pa) – một cô gái khuyết tật đi lên nương ngô nên đã đi theo. Khi đến bãi ngô của gia đình D, đối tượng đã dùng vũ lực uy hiếp, thực hiện hành vi đồi bại, sát hại nạn nhân... Mới đây, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn X. (SN 1948, trú tại thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) có hành vi xâm hại một bé gái 13 tuổi bị thiểu năng trí tuệ trú cùng xã.

Tại cơ quan điều tra, ông lão 72 tuổi thừa nhận hành vi đồi bại với bé gái 13 tuổi và nói rằng bản thân rất hối hận. "Ở cái tuổi tôi, đáng lẽ ra phải sống để cho con cháu, chắt học tập nhưng mà không ngờ trong một giây phút tôi làm đổ vỡ hết. Kể cả về danh dự con người và về mọi mặt. Tôi thấy rất xấu hổ với xã hội".

Ngày 21/6, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Phạm Kim Phê (SN 2002) trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An về hành vi hiếp dâm, giết người. Nạn nhân là một bé gái 13 tuổi.

Tối 17/6, Phê cùng với một số người bạn rủ nạn nhân đi đến khu vực gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, Phú Yên) chơi, trong đó có bé gái 13 tuổi. Đêm cùng ngày, Phê chở nạn nhân về và nảy sinh ý định hiếp dâm. Phê đưa bé gái vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải, thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Tại đây Phê giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Khi nạn nhân bỏ chạy, Phê đuổi theo, bóp cổ thiếu nữ đến bất động và hiếp dâm nạn nhân. Khi phát hiện nạn nhân tử vong, Phê đào một hố dài khoảng 1,5 mét rồi kéo xác nạn nhân vào hố lấp cát lại, dùng lá cây phủ lên trên, rồi đi về nhà. Mới đây, báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020, Bộ Công an cho biết, giết người, hiếp dâm là một trong những loại tội phạm có xu hướng gia tăng. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá, mặc dù tình hình chung vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm nhưng một số loại tội phạm nghiêm trọng lại gia tăng, trong đó hiếp dâm tăng 13,51% (hiếp dâm trẻ em tăng 30,38%). Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ hiếp dâm, thậm chí bị sát hại, ngoài sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng, các thiếu nữ nên thực hiện một số giải pháp an toàn như không ra đường khi đêm khuya, không đi một mình nơi vắng vẻ, tránh tiếp xúc với người lạ không thân thiết, tránh một mình uống rượu với đông nam giới, khi phát hiện biểu hiện lạ cần liên hệ với gia đình và cơ quan chức năng để có biện pháp đảm bảo an toàn... >>> Mời độc giả xem video Bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé sinh năm 2010. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

