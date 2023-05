Những vụ cướp giật nhắm vào phụ nữ đi đường đêm

Nam thanh niên lợi dụng đêm tối để cướp giật tài sản của phụ nữ: Ngày 10/5, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi, ở Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, Vũ lợi dụng đêm tối để bám theo những phụ nữ chạy xe máy một mình rồi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai đã thực hiện 2 vụ cướp giật túi xách của chị H.T.T.T. (25 tuổi, ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và chị Đ.T.T.Th. (27 tuổi, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) Dùng dao uy hiếp phụ nữ đi đường cướp tài sản: Tối 6/5, tại đoạn đường bê tông trước trụ sở thôn Tăng Hòa, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Lê Văn Phúc (27 tuổi; ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) đi xe máy đến chặn trước đầu xe của chị N.T.T.L (38 tuổi, ngụ địa phương) rồi kề dao vào cổ đe dọa để cướp tài sản. Phúc dùng tay kẹp cổ, đè chị L. xuống đường và lấy 1 điện thoại di động trong túi quần nạn nhân rồi bỏ chạy. Ngày 10/5, Phúc bị Công an huyện Vân Canh khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Dùng rựa khống chế cướp tài sản của nữ công nhân: Tối 8/5. khi đang trên đường đi làm về qua khu vực xóm 3 (thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), chị Đ.T.T. (31 tuổi – công nhân tại Khu công nghiệp VSIP) bị Dương Đại (40 tuổi, trú xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) dùng rựa chặn xe, đe doạ và cướp điện thoại di động trị giá khoảng 25 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Sau vài giờ gây án, Đại đã bị Công an huyện Sơn Tịnh bắt giữ. Chặn xe máy, kẹp cổ người phụ nữ để cướp tài sản: Đêm 16/4, bà T.T.K.H. chạy xe máy đến đoạn đường đất đỏ thuộc ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bất ngờ Võ Tấn Lợi (SN 1991, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) đi xe máy, chặn đầu xe rồi dùng tay kẹp cổ, vật bà H. ngã xuống đất. Bà H. tri hô, tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng lấy túi xách của nạn nhân, bên trong có 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động rồi bỏ chạy. Ngày 25/4, Lợi bị Công an bắt giữ. Bóp cổ phụ nữ trong đêm cướp tài sản: Đêm 29/1, tại khu vực bờ mương giáp với đường nội bộ Khu công nghiệp Quang Châu (D7-1) thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chị Hoàng Thị Q. bị Vi Văn Công (SN 1990, trú Lạng Sơn) dùng tay bóp cổ đe dọa, cướp điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92, trị giá 6 triệu đồng và 200 nghìn đồng. Qua điều tra, xác minh, công an đã xác định và bắt giữ Công, hiện là công nhân Công ty TNHH Canon, thuộc Khu công nghiệp Quế Võ 1, thu giữ tang vật là chiếc điện thoại OPPO A92, đối tượng cướp của người phụ nữ. Hai thanh niên dùng dao khống chế phụ nữ để cướp tài sản: Tối 22/12/2022, Huỳnh Thế Hải (22 tuổi) và Trần Thanh Tài (23 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) mang dao, lái xe máy tìm người đi đường để cướp tài sản. Khi phát hiện bà Thảo, hai thanh niên đã chặn xe, dùng dao khống chế cướp 1 một xe máy, 2 lắc tay bằng vàng, 2 điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 55 triệu đồng. Ngày 24/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Định Quán phối hợp với lực lượng công an các xã truy bắt được Hải và Tài. Gã trai chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi đêm một mình: Hoàng Tuấn Anh (29 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) là người lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên thường xuyên mang theo dao, rình rập ở những đoạn đường vắng người qua lại, chọn bị hại là phụ nữ rồi áp sát, kề dao vào cổ để cướp. Ngày 19/9/2022, Tuấn Anh bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cướp tài sản. Tuấn Anh khai đã gây ra 5 vụ cướp tài sản và nạn nhân đều là phụ nữ đi xe máy một mình vào ban đêm. 2 thiếu niên cướp tài sản của phụ nữ đi một mình trong đêm: Đầu tháng 7/2022, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tạm giữ 2 nghi phạm là Phan Văn Thuận (15 tuổi), trú quận Liên Chiểu và Phạm Đình Trưởng (13 tuổi, đều trú quận Hải Châu). Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/7, Thuận và Trưởng phát hiện cô gái 30 tuổi (trú ở huyện Hòa Vang) đang đi xe máy một mình, đeo túi xách trên vai. Ngay lập tức, cả hai áp sát, đưa dao lên uy hiếp và giật túi xách, bên trong có một điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng, 1 triệu tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân rồi bỏ trốn. Qua những vụ án trên, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại vào ban đêm, ở những khu vực đường vắng. Trong trường hợp cần thiết, nên đi nhiều người và tránh vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, tạo sơ hở cho kẻ xấu bám theo, gây án. Trong trường hợp không may gặp cướp, có hung khí, bị hại cần cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách đảm bảo an toàn tính mạng, nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo, phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: An Giang: Giết chị ruột cướp tài sản rồi đi du lịch cùng bạn gái. Nguồn: ĐTHĐT.

