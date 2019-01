Những vụ cháy kinh hoàng do sơ suất đốt vàng mã gây ra

1, Cháy khu nhà gỗ ở phố Vọng Hà

Khoảng 8h ngày 26/8/2012, ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà trong dãy nhà gỗ C8, sau đó lan rộng ra cả khu và cháy lan sang cả khu dân cư gần mặt đường Hồng Hà. Ảnh: ANTĐ. Hậu quả, làm 1 cụ già tử vong do mắc kẹt, 20 căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy là do gia đình ở căn nhà gỗ đốt nhiều vàng mã làm lửa bén vào sàn gỗ. Lửa cháy đã làm nổ bình ga, gây hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan ra những ngôi nhà xung quanh. Ảnh: TL. 2, Cháy rừng dữ dội vì đốt mã ở Bình Định

Ngày 26/5/2014, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại dãy núi Dông Bồ - Gò Cầy thuộc các xã Hoài Hải và Hoài Mỹ thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 50ha rừng, chủ yếu là rừng keo và bạch đàn từ 3-5 năm tuổi. Nguyên nhân do đám cháy xuất phát từ việc đốt vàng mã và tư trang cá nhân của người quá cố. Ảnh: báo tin tức. 3, Cháy 20 ha rừng dưới chân núi Bà Hỏa (Bình Định)

Khoảng 8h ngày 9/8/2014, anh Lâm cùng vợ đến khu nghĩa địa Hóc Bà Bếp dưới chân núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) để thắp nhang trên mộ người thân. Trong lúc đốt nhang, anh Lâm vô tình làm rơi tàn lửa xuống đám cỏ khô và thực bì làm ngọn lửa bùng phát. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhanh chóng lan rộng sang các khu vực trên rừng trên núi Bà Hỏa, uy hiếp hàng trăm hộ dân sống dưới chân núi. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã huy động trên 800 cán bộ, chiến sĩ và người dân thâu đêm chữa cháy. Đến 3h sáng 10/8/2014, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 20 ha rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Quy Nhơn, tổng giá trị thiệt hại tài sản của vụ cháy rừng lên đến trên 1 tỷ đồng. 4, Chợ Kinh Môn cháy rụi vì hóa vàng

Khoảng 14h ngày 22/2/2015 (Mùng 4 Tết) đã xảy ra một vụ cháy tại chợ Kinh Môn (còn được gọi là chợ Đồn, ở thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) khiến 100 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Nguyên nhân do một tiểu thương có kiốt trong chợ Kinh Môn làm lễ hóa vàng, khi đốt vàng mã đã gây ra hỏa hoạn. 5, Cháy xe bồn chở 23.000 lít xăng ở Móng Cái, Quảng Ninh

Khoảng 18h ngày 7/8/2016, do tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã của gia đình ở ngay cạnh cây xăng, phát tán đúng lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa. Vụ cháy này khiến cho xe bồn chở xăng bị cháy hỏng hoàn toàn, một phần cây xăng cũng bị cháy. Ảnh: QTV.vn. 6, Cúng Táo Quân khiến 8 nhà bị thiêu rụi ở TP HCM

Khoảng 12h ngày 3/2/2013, một gia đình sống trong hẻm trên đường Lương Thế Vinh (Tân Phú, TP.HCM) cúng ông Táo, khi đem vàng mã ra đốt, tàn lửa bay vào đống mút xốp để gần đó khiến cho bốc cháy dữ dội.

Hậu quả làm 8 căn nhà, 7 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Ảnh: Khám phá. 7, Cháy lớn tại quán Karaoke ở Hào Nam (Hà Nội)

Vào khoảng 12h30 ngày 9/10/2018, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke 7 tầng ở phố Hào Nam, gần ngã tư Hào Nam – Đê La Thành khiến cột viễn thông lớn trên nóc nhà và nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chủ nhà đốt vàng mã nhân ngày mồng 1 âm lịch. 8, Cháy căn hộ chung cư Gold View

Khoảng 20h30 tối ngày 15/9/2018, hàng nghìn cư dân sống tại chung cư Gold View (đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM) phải sơ tán khẩn cấp trong đêm vì có cháy tại một căn hộ. Trước đó, một cư dân sống ở đây lúc đốt vàng mã ngoài hành lang đã để lửa bén sang nhiều tấm bìa carton bên cạnh khiến lửa bùng phát dữ dội. Hàng nghìn người dân phải mất ngủ vì sơ tán khẩn cấp. Ảnh: ANTĐ.

1, Cháy khu nhà gỗ ở phố Vọng Hà

Khoảng 8h ngày 26/8/2012, ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà trong dãy nhà gỗ C8, sau đó lan rộng ra cả khu và cháy lan sang cả khu dân cư gần mặt đường Hồng Hà. Ảnh: ANTĐ. Hậu quả, làm 1 cụ già tử vong do mắc kẹt, 20 căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy là do gia đình ở căn nhà gỗ đốt nhiều vàng mã làm lửa bén vào sàn gỗ. Lửa cháy đã làm nổ bình ga, gây hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan ra những ngôi nhà xung quanh. Ảnh: TL. 2, Cháy rừng dữ dội vì đốt mã ở Bình Định

Ngày 26/5/2014, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại dãy núi Dông Bồ - Gò Cầy thuộc các xã Hoài Hải và Hoài Mỹ thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 50ha rừng, chủ yếu là rừng keo và bạch đàn từ 3-5 năm tuổi. Nguyên nhân do đám cháy xuất phát từ việc đốt vàng mã và tư trang cá nhân của người quá cố. Ảnh: báo tin tức. 3, Cháy 20 ha rừng dưới chân núi Bà Hỏa (Bình Định)

Khoảng 8h ngày 9/8/2014, anh Lâm cùng vợ đến khu nghĩa địa Hóc Bà Bếp dưới chân núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) để thắp nhang trên mộ người thân. Trong lúc đốt nhang, anh Lâm vô tình làm rơi tàn lửa xuống đám cỏ khô và thực bì làm ngọn lửa bùng phát. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhanh chóng lan rộng sang các khu vực trên rừng trên núi Bà Hỏa, uy hiếp hàng trăm hộ dân sống dưới chân núi. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã huy động trên 800 cán bộ, chiến sĩ và người dân thâu đêm chữa cháy. Đến 3h sáng 10/8/2014, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 20 ha rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Quy Nhơn, tổng giá trị thiệt hại tài sản của vụ cháy rừng lên đến trên 1 tỷ đồng. 4, Chợ Kinh Môn cháy rụi vì hóa vàng

Khoảng 14h ngày 22/2/2015 (Mùng 4 Tết) đã xảy ra một vụ cháy tại chợ Kinh Môn (còn được gọi là chợ Đồn, ở thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) khiến 100 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Nguyên nhân do một tiểu thương có kiốt trong chợ Kinh Môn làm lễ hóa vàng, khi đốt vàng mã đã gây ra hỏa hoạn. 5, Cháy xe bồn chở 23.000 lít xăng ở Móng Cái, Quảng Ninh

Khoảng 18h ngày 7/8/2016, do tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã của gia đình ở ngay cạnh cây xăng, phát tán đúng lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa. Vụ cháy này khiến cho xe bồn chở xăng bị cháy hỏng hoàn toàn, một phần cây xăng cũng bị cháy. Ảnh: QTV.vn. 6, Cúng Táo Quân khiến 8 nhà bị thiêu rụi ở TP HCM

Khoảng 12h ngày 3/2/2013, một gia đình sống trong hẻm trên đường Lương Thế Vinh (Tân Phú, TP.HCM) cúng ông Táo, khi đem vàng mã ra đốt, tàn lửa bay vào đống mút xốp để gần đó khiến cho bốc cháy dữ dội.

Hậu quả làm 8 căn nhà, 7 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Ảnh: Khám phá. 7, Cháy lớn tại quán Karaoke ở Hào Nam (Hà Nội)

Vào khoảng 12h30 ngày 9/10/2018, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke 7 tầng ở phố Hào Nam, gần ngã tư Hào Nam – Đê La Thành khiến cột viễn thông lớn trên nóc nhà và nhiều đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chủ nhà đốt vàng mã nhân ngày mồng 1 âm lịch. 8, Cháy căn hộ chung cư Gold View

Khoảng 20h30 tối ngày 15/9/2018, hàng nghìn cư dân sống tại chung cư Gold View (đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM) phải sơ tán khẩn cấp trong đêm vì có cháy tại một căn hộ. Trước đó, một cư dân sống ở đây lúc đốt vàng mã ngoài hành lang đã để lửa bén sang nhiều tấm bìa carton bên cạnh khiến lửa bùng phát dữ dội. Hàng nghìn người dân phải mất ngủ vì sơ tán khẩn cấp. Ảnh: ANTĐ.