Những “nữ tướng” bất động sản vướng vòng lao lý

Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội). Nguyễn Thị Loan móc nối với cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh để hạ giá khu đất đấu giá 500 tỷ ở Cổ Dương, huyện Đông Anh xuống 300 tỷ. Sau đó dùng chiêu trò "quân xanh, quân đỏ" nắm quyền chi phối trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2 rồi bán với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2. Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group. Tội danh: Án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”. Năm 2008, bà Nga ký hợp đồng với công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng nhà Hà Nội (HAIC) về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Mặc dù chưa được phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng nhưng bà Nga chỉ đạo đưa nhiều thông tin sai sự thật để cùng thuộc cấp ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 300 tỷ đồng của khách hàng mặc dù không có căn hộ để bàn giao Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue, vì liên quan đến sai phạm của cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài. Cùng với bà Thúy, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP HCM) cũng bị bắt về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Việc bắt giữ hai đối tượng trên nhằm phục vụ việc mở rộng điều tra vụ án ông Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc giao khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina. Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina “vẽ” nhiều dự án “ma” tại các khu đất công, khu quy hoạch ở nhiều quận, huyện của TP. HCM rồi quảng cáo kêu gọi khách hàng đầu tư góp vốn hàng chục tỷ đồng và cam kết thời hạn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng khi đến thời hạn, công ty tìm cách kéo dài thời gian, còn Nhung bỏ trốn. Trương Thị Kim Soan, sinh năm 1974, Nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình va một số công ty khác ở TP. HCM. Trương Thị Kim Soan bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền trên 234 tỷ đồng (11.290.000 USD). Video: Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex, bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội). Nguyễn Thị Loan móc nối với cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh để hạ giá khu đất đấu giá 500 tỷ ở Cổ Dương, huyện Đông Anh xuống 300 tỷ. Sau đó dùng chiêu trò "quân xanh, quân đỏ" nắm quyền chi phối trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2 rồi bán với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2. Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group. Tội danh: Án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”. Năm 2008, bà Nga ký hợp đồng với công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng nhà Hà Nội (HAIC) về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Mặc dù chưa được phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng nhưng bà Nga chỉ đạo đưa nhiều thông tin sai sự thật để cùng thuộc cấp ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 300 tỷ đồng của khách hàng mặc dù không có căn hộ để bàn giao Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue, vì liên quan đến sai phạm của cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài. Cùng với bà Thúy, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP HCM) cũng bị bắt về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Việc bắt giữ hai đối tượng trên nhằm phục vụ việc mở rộng điều tra vụ án ông Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc giao khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina. Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina “vẽ” nhiều dự án “ma” tại các khu đất công, khu quy hoạch ở nhiều quận, huyện của TP. HCM rồi quảng cáo kêu gọi khách hàng đầu tư góp vốn hàng chục tỷ đồng và cam kết thời hạn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng khi đến thời hạn, công ty tìm cách kéo dài thời gian, còn Nhung bỏ trốn. Trương Thị Kim Soan, sinh năm 1974, Nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình va một số công ty khác ở TP. HCM. Trương Thị Kim Soan bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền trên 234 tỷ đồng (11.290.000 USD). Video: Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản