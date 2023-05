Những nhát dao oan nghiệt sau cuộc nhậu chỉ vì rượu

Chém chết bạn nhậu vì nghi lấy trộm điện thoại: Ngày 4/5, tại nhà Hoàng Nho Thanh (75 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) có tổ chức ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, Bực tức vì nghi ông ông Nguyễn Trung Tá (59 tuổi, trú cùng địa phương) lấy trộm điện thoại và tiền. Sẵn có hơi men, Thanh đã mang dao xuống nhà ông Tá chém khiến nạn nhân tử vong. Ngày 7/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Thanh để điều tra, làm rõ. Đánh chết bạn nhậu bằng ấm đun nước siêu tốc: Khoảng 21h ngày 4/5, Bùi Văn Tiếu (49 tuổi, trú xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) uống rượu cùng ông B.V.T. (43 tuổi, người cùng xã). Sau cuộc nhậu, 2 bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát. Do bực tức trong người, Tiếu đã dùng ấm đun nước siêu tốc đập một phát vào vùng đầu khiến ông T. tử vong. Người đàn ông đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn: Chiều 8/3, Nguyễn Sỹ Luân (37 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cùng một số đồng nghiệp làm chung tại công trình xây dựng ở khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương tổ chức ăn nhậu. Giữa Luân và anh Nguyễn Ngọc Linh (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Luân đã dùng dao đâm chết Linh rồi bỏ trốn và bị công an bắt giữ khi đang ở tại phòng trọ trên địa bàn phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu: Ngày 9/12/2022, Mâu thuẫn trong bữa nhậu tại nhà riêng, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, TP Yên Bái) chạy xuống bếp lấy dao nhọn đâm 2 nhát vào bụng ông Phan Văn Diện (SN 1950, là người cùng thôn) khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh hoạ) Đâm chết bạn nhậu vì không chịu đi "tăng 2": Trưa 26/11/2022, Mai Hoàng Phú (24 tuổi, ngụ xã An Thủy, Ba Tri, Bến Tre) cùng anh Ngô Văn H. (35 tuổi) và nhóm bạn nhậu tại một nhà hàng ở xã An Thủy. Buổi chiều cả đám kéo nhau đi quán khác nhậu tiếp, nhưng anh H. từ chối đi "tăng 2". Đến 19h cùng ngày, Phú gặp anh H. hỏi lý do tại sao không đi nhậu "tăng 2". Từ đây cả hai dẫn đến xô xát, anh H. cầm gạch đập vào đầu Phú. Phú chạy vào nhà lấy kéo đâm anh H. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Bị bạn nhậu đâm chết vì câu nói thách thức: Đêm 14/8/2022, Phạm Hoàng My (SN 2001, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cùng với Lê Ngọc Hữu (SN 2003) và Nguyễn Chí Chung (SN 2001, cùng ngụ thị trấn Tịnh Biên) mua rượu về nhậu tại quán cà phê Cây Xanh (thuộc khóm Xuân Biên). Trong lúc nhậu, Dương Văn Tèo (SN 1994, ngụ địa phương) đi ngang qua nên My và Hữu mời vào nhậu chung. My lấy cây dao còn nằm trong vỏ đâm doạ lên ngực Tèo thì người này lại có lời lẽ thách thức. My đã rút dao ra khỏi vỏ đâm 1 nhát vào bụng Tèo khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh hoạ) Giết bạn nhậu vì cho rằng bị coi thường: Chiều 15/7/2022, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Việt Tiệp (36 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu Bom Bo, ở thôn 2, xã Minh Hưng. Đến khoảng 14h cùng ngày, trong lúc mọi người đang nhậu, Tiệp và Công xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng mình không được tôn trọng. Trong lúc cự cãi, Tiệp bất ngờ rút con dao thủ sẵn đâm vào người Công khiến nạn nhân tử vong. Đâm chết bạn nhậu vì đập vỡ bát nhà mình: Tối 12/10/2022, sau khi nhậu tại một quán bia về, Văn Tấn Tài (33 tuổi, trú tại khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, Đồng Tháp) cùng Lê Văn Anh (22 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) đi về nhà Tài nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, Anh có gọi điện cho một người đàn ông tên Trí (chưa rõ lai lịch) đến nhà Tài cùng nhậu. Khi Trí đến, một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã giữa Anh và Trí. Lê Văn Anh sau đó cầm bát trong nhà Tài ra ngoài đập. Thấy vậy, Tài chửi Anh vì cho rằng nam thanh niên này nhỏ tuổi mà hỗn, lại còn đập bát nhà mình rồi dùng dao chém chết nạn nhân. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thuỳ.

