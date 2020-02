Những người thích đi xe máy tháo gương sẽ nghĩ lại khi biết điều này

Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với xe mô tô, xe gắn máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng. Mức phạt không gương đối với xe máy là từ 100.000 đến 200.000 đồng. Đây là mức phạt cao hơn so với quy định cũ (80.000 – 100.000 đồng).



Người điều khiển xe máy thiếu gương bên phải sẽ không bị phạt. Trường hợp xe máy có đầy đủ gương nhưng gương không có tác dụng cũng bị xử phạt. Với lỗi xe máy không có gương, người vi phạm được nộp phạt trực tiếp mà không phải ra Kho bạc, người xử phạt không phải lập biên bản nhưng phải xé biên lai trao cho người vi phạm. (Ảnh: VOV).

Đối với ô tô, mức phạt từ năm 2020 với hành vi lái xe không có gương chiếu hậu là 300.000 - 400.000 đồng. Mức này vẫn giữ nguyên so với quy định trước đó. Nhưng người điều khiển ô tô phạm lỗi này sẽ bị lập biên bản và phải nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước.

Không có hoặc không mang giấy phép lái xe có thể bị phạt đến 8 triệu đồng. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2019 vừa được Chính phủ ban hành với người điều khiển là xe máy, xe mô tô, xe gắn máy hay ô tô, máy kéo hay loại xe nào khác thì người điều khiển sẽ chịu mức xử phạt lỗi không có GPLX như sau:

Điểm a khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 21 Nghị định 100, đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự mô tô không có GPLX thì sẽ bị xử phạt với mức tiền phạt từ 800.000 – 1,2 triệu đồng.

Còn đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên mà không có GPLX phù hợp sẽ bị xử phạt với mức tiền phạt từ 3 – 4 triệu đồng.

Đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy các loại xe tương tự xe ô tô không có GPLX ô tô phù hợp với phương tiện đang điều khiển thì căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100, người này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 4 – 6 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển phương tiện không có GPLX khi tham gia giao thông, không đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật giao thông đường bộ năm 2008, người chủ phương tiện có hành vi giao xe hoặc để cho người không có GPLX phù hợp với loại xe tham gia giao thông đường bộ cũng bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm đ, khoản 4, điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định 100 với mức phạt tiền như sau:

Đối với phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy với các loại xe tương tự mô tô thì chủ phương tiện nếu là cá nhân bị phạt tiền từ 800.000 – 2 triệu đồng, nếu là tổ chức thì bị phạt với mức từ 1,6 – 4 triệu đồng.

Đối với phương tiện là xe ô tô, xe máy kéo, xe máy chuyên dùng hoặc các loại xe tương tự xe ô tô, chủ phương tiện nếu là cá nhân sẽ bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng, nếu là tổ chức thì bị phạt từ 4 – 8 triệu đồng. Điều 21 Nghị định 100, mức xử phạt đối với lỗi không mang theo GPLX khi tham gia giao thông đường bộ được xác định như sau:

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy không mang theo GPLX thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị định 100 với mức phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy kéo cùng các loại xe tương tự xe ô tô không mang theo GPLX thì căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định 100, họ sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng.





>>> Xem thêm video: Cảm phục cách xử phạt "thấu tình đạt lý" của một CSGT. Nguồn: VTC.

