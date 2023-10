Nhận tiền tỷ từ Việt Á, 2 cựu Bộ trưởng cùng các bị can nộp khắc phục bao nhiêu?

Ông Nguyễn Thanh Long nộp khắc phục 2,25 triệu USD: Theo cáo trạng, quá trình giúp đỡ Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông qua cựu thư ký Nguyễn Huỳnh gợi ý và nhận tiền của Phan Quốc Việt nhiều lần. Ông Long nhận tổng 2,25 triệu USD. Hành vi của ông Long bị truy tố tội nhận hối lộ. Đến nay, ông Long đã nộp khắc phục hậu quả 2,25 triệu USD. Quá trình điều tra, ông Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ông Long có nhiều thành tích trong công tác, được thưởng nhiều bằng khen, huân chương. Ông Chu Ngọc Anh nộp khắc phục 1 tỷ đồng: Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cáo trạng cũng nêu rõ, ông Chu Ngọc Anh được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 200.000USD (tương đương 4,6 tỷ đồng). Đến nay, ông Chu Ngọc Anh đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng. Ông Phạm Xuân Thăng nộp khắc phục 4 tỷ đồng: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Thăng hành vi tạo điều kiện cho công ty Việt Á thu lời bất chính, gây thiệt hại ngân sách hơn 73 tỷ đồng. Quá trình chỉ đạo trái pháp luật giúp Việt Á, ông Thăng được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 100.000USD, Phạm Duy Tuyến đưa cảm ơn 600 triệu và 50.000USD, tổng số tiền ông Thăng nhận là hơn 4 tỷ đồng. Ông Thăng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền này. Ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng KH&CN được Phan Quốc Việt cảm ơn 50.000USD, tương đương 1,14 tỷ đồng. Ông Tạc đã nộp khắc phục 80 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Hùng nộp khắc phục 8 tỷ và 8 sổ tiết kiệm hơn 3,9 tỷ: Cựu Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN Trịnh Thanh Hùng nhận hối lộ 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng). Đến nay Trịnh Thanh Hùng đã nộp khắc phục 8 tỷ và 8 sổ tiết kiệm hơn 3,9 tỷ. Bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế nhận hối lộ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng). Đến nay bị can này đã nộp khắc phục số tiền 100.000USD và 50 triệu đồng. Bị can Nguyễn Huỳnh, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng, trong đó chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long 49,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 4 tỷ đồng. Đến nay, bị can Huỳnh đã nộp khắc phục 4 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế nhận hối lộ 300.000USD (tương đương hơn 6,9 tỷ đồng). Đến nay, bị can Tuấn đã khắc phục toàn bộ số tiền này. Ông Phạm Duy Tuyến nộp khắc phục 12,37 tỷ đồng: Cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến được Phan Quốc Việt 3 lần chi hoa hồng với số tiền 27 tỷ đồng. Trong đó, Tuyến sử dụng cá nhân hơn 16 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Trịnh nộp khắc phục hơn 4,9 tỷ: Bị can Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 USD (tương đương 4,58 tỷ đồng). Đến nay, bị can này đã nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Các bị can khác trong vụ án đã nộp tiền khắc phục gồm: Phạm Mạnh Cường 7 tỷ đồng; Phan Tôn Noel Thảo 50 triệu đồng; Trần Tiến Lực hơn 1,5 tỷ đồng; Lê Trung Nguyên 50 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường 300 triệu đồng; Nguyễn Thị Trang 50 triệu đồng; Phan Thị Khánh Vân 3 tỷ đồng; Phan Huy Văn 16,7 tỷ đồng; Vũ Văn Doanh 50 triệu đồng; Nguyễn Văn Định 185 triệu đồng; Nguyễn Thị Hồng Thắm 95 triệu đồng; Nguyễn Thành Danh 50 triệu đồng; Tiêu Quốc Cường hơn 1,2 tỷ đồng; Lê Thị Hồng Xuyên 1,06 tỷ đồng; Trần Thanh Phong 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Thúy 563 triệu đồng; Nguyễn Thị Thanh Thủy 2 tỷ đồng; Nguyễn Bạch Thùy Linh 6 tỷ đồng. Phan Quốc Việt nộp 200 triệu khắc phục: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Việt Á có hành vi đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 1235 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 402 tỷ đồng. Đến nay, Phan Quốc Việt mới nộp khắc phục 200 triệu đồng và có đơn đề nghị sử dụng tiền, tài sản của mình đang bị tạm giữ, kê biên để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ

Ông Nguyễn Thanh Long nộp khắc phục 2,25 triệu USD: Theo cáo trạng, quá trình giúp đỡ Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông qua cựu thư ký Nguyễn Huỳnh gợi ý và nhận tiền của Phan Quốc Việt nhiều lần. Ông Long nhận tổng 2,25 triệu USD. Hành vi của ông Long bị truy tố tội nhận hối lộ. Đến nay, ông Long đã nộp khắc phục hậu quả 2,25 triệu USD. Quá trình điều tra, ông Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ông Long có nhiều thành tích trong công tác, được thưởng nhiều bằng khen, huân chương. Ông Chu Ngọc Anh nộp khắc phục 1 tỷ đồng: Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cáo trạng cũng nêu rõ, ông Chu Ngọc Anh được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 200.000USD (tương đương 4,6 tỷ đồng). Đến nay, ông Chu Ngọc Anh đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng. Ông Phạm Xuân Thăng nộp khắc phục 4 tỷ đồng: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Thăng hành vi tạo điều kiện cho công ty Việt Á thu lời bất chính, gây thiệt hại ngân sách hơn 73 tỷ đồng. Quá trình chỉ đạo trái pháp luật giúp Việt Á, ông Thăng được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 100.000USD, Phạm Duy Tuyến đưa cảm ơn 600 triệu và 50.000USD, tổng số tiền ông Thăng nhận là hơn 4 tỷ đồng. Ông Thăng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền này. Ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng KH&CN được Phan Quốc Việt cảm ơn 50.000USD, tương đương 1,14 tỷ đồng. Ông Tạc đã nộp khắc phục 80 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Hùng nộp khắc phục 8 tỷ và 8 sổ tiết kiệm hơn 3,9 tỷ: Cựu Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN Trịnh Thanh Hùng nhận hối lộ 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng). Đến nay Trịnh Thanh Hùng đã nộp khắc phục 8 tỷ và 8 sổ tiết kiệm hơn 3,9 tỷ. Bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế nhận hối lộ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng). Đến nay bị can này đã nộp khắc phục số tiền 100.000USD và 50 triệu đồng. Bị can Nguyễn Huỳnh, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng, trong đó chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long 49,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 4 tỷ đồng. Đến nay, bị can Huỳnh đã nộp khắc phục 4 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế nhận hối lộ 300.000USD (tương đương hơn 6,9 tỷ đồng). Đến nay, bị can Tuấn đã khắc phục toàn bộ số tiền này. Ông Phạm Duy Tuyến nộp khắc phục 12,37 tỷ đồng: Cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến được Phan Quốc Việt 3 lần chi hoa hồng với số tiền 27 tỷ đồng. Trong đó, Tuyến sử dụng cá nhân hơn 16 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Trịnh nộp khắc phục hơn 4,9 tỷ: Bị can Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 USD (tương đương 4,58 tỷ đồng). Đến nay, bị can này đã nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Các bị can khác trong vụ án đã nộp tiền khắc phục gồm: Phạm Mạnh Cường 7 tỷ đồng; Phan Tôn Noel Thảo 50 triệu đồng; Trần Tiến Lực hơn 1,5 tỷ đồng; Lê Trung Nguyên 50 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường 300 triệu đồng; Nguyễn Thị Trang 50 triệu đồng; Phan Thị Khánh Vân 3 tỷ đồng; Phan Huy Văn 16,7 tỷ đồng; Vũ Văn Doanh 50 triệu đồng; Nguyễn Văn Định 185 triệu đồng; Nguyễn Thị Hồng Thắm 95 triệu đồng; Nguyễn Thành Danh 50 triệu đồng; Tiêu Quốc Cường hơn 1,2 tỷ đồng; Lê Thị Hồng Xuyên 1,06 tỷ đồng; Trần Thanh Phong 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Thúy 563 triệu đồng; Nguyễn Thị Thanh Thủy 2 tỷ đồng; Nguyễn Bạch Thùy Linh 6 tỷ đồng. Phan Quốc Việt nộp 200 triệu khắc phục: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Việt Á có hành vi đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 1235 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 402 tỷ đồng. Đến nay, Phan Quốc Việt mới nộp khắc phục 200 triệu đồng và có đơn đề nghị sử dụng tiền, tài sản của mình đang bị tạm giữ, kê biên để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ