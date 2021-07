Nghìn người về quê từ vùng dịch, các tỉnh phòng COVID-19 thế nào?

Hà Nam: Để giúp đỡ người dân tại vùng dịch có nhu cầu về quê, tỉnh Hà Nam thông báo các công dân cần phải có đơn được Hội đồng hương Hà Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp; có thông tin đầy đủ về người thân, địa điểm về; có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tỉnh sẽ đưa người dân ở vùng dịch về quê bằng tàu hỏa, hỗ trợ vé tàu và kinh phí xét nghiệm.



Quảng Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu từ 0h ngày 18/7, người đến/về Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR kết quả âm tính không quá 72 giờ (người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 vẫn phải có kết quả XN âm tính). Công dân từ vùng dịch về sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.



Hải Phòng: Chính quyền TP Hải Phòng sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của thành phố và cách ly tại nhà 14 ngày đối với tất cả những người về từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. Người vào các khu cách ly tập trung phải tự chi trả kinh phí cách ly.



Hà Giang: Ngay khi về Hà Giang, công dân sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14; sau đó tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.



Bắc Giang: Yêu cầu tất cả những người từ TP Hà Nội và các tỉnh, TP có dịch đến/về địa phương phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm (có thu phí) theo quy định. Trường hợp có yếu tố dịch tễ phải thực hiện cách ly tập trung tự trả chi phí 21 ngày.

Vĩnh Phúc: Trường hợp cần thiết phải trở về quê hương trong điều kiện hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng tiếp nhận, đón tiếp bà con ân cần, chu đáo; bố trí nơi ăn ở, cách ly được bảo đảm an toàn. Phải được xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định trước khi về nhà và gặp gỡ bất kỳ ai trong gia đình, hàng xóm hay người thân. Hà Tĩnh: Tỉnh Hà Tĩnh cùng 13 huyện, thị, thành phố đã xây dựng phương án các khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch. Các khu cách ly tập trung tại Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đón con em từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về với tinh thần “tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân”.



Nghệ An: Lao động về Nghệ An phải đăng ký và có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các lao động được tổ chức đón tập trung là các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, có đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần. Thanh Hóa: Công dân về Thanh Hóa sẽ được cách ly 21 ngày, sau đó tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà 14 ngày, kinh phí xét nghiệm, kinh phí vận chuyển công dân từ nơi lưu trú đến cảng hàng không Tân Sơn Nhất và đồ ăn, uống trong quá trình di chuyển từ TP.HCM về Thanh Hóa do Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP.HCM hỗ trợ 100%.

Đà Nẵng: Người lao động từ TP HCM đăng ký về Đà Nẵng sẽ được tặng lộ phí 500.000 đồng/người, được hỗ trợ xe, chi phí xét nghiệm và chăm sóc y tế. Trước khi lên xe về Đà Nẵng, người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, cam kết thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày tại Đà Nẵng.

Bạc Liêu: Ngày 28/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 từ đoàn 42 người lao động được đón trở về tỉnh. Lãnh đạo địa phương này khẳng định sẵn sàng đón người Bạc Liêu trở về địa phương. Tỉnh đang lên kế hoạch mở rộng khu cách ly và khu điều trị để đón F0, F1 trở về.





Cần Thơ: UBND thành phố Cần Thơ dự kiến đón khoảng 1.000 người (từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương) về địa phương. Công dân phải xét nghiệm trước khi trở về. Cần Thơ sẽ bố trí xe đến điểm tập kết do UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương chỉ định để đón người dân và đưa về các khu cách ly tập trung.



Phú Yên: Tỉnh Phú Yên tổ chức đón các công dân trở về tỉnh ở hai địa điểm Nhà thi đấu Lê Trung Kiên và Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên. Tại đây, các công dân được lấy mẫu xét nghiệm PCR nếu kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được tiếp tục đưa về cách ly tại nhà. Phú Yên sẽ đón công dân trở về từ vùng dịch bằng các phương tiện máy bay, tàu lửa và xe ô tô. Đồng Tháp: Người từ những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày theo quy định (thời gian tinh từ ngày rời khỏi vùng dịch). Người cách ly tập trung phải tự chi trả các khoản chi phí theo quy định.



Quảng Ngãi: Ông Võ Phiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Ngân sách địa phương đang gặp nhiều khó khăn, tỉnh chỉ có thể đón khoảng 400 người lao động nghèo từ vùng dịch trở về: "Người về quê tránh dịch ngoài kế hoạch của tỉnh, phải cùng chung trách nhiệm, nộp chi phí, căn cứ mức chi của từng huyện, thị xã, thành phố tại các khu cách ly tập trung, chủ yếu nộp tiền ăn 14 ngày và xét nghiệm PCR tối thiểu 4 lần". Bình Định: Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với người đến, về Bình Định từ vùng dịch được xác định là người tiếp xúc gần với người mắc, nghi mắc COVID-19. Các trường hợp còn lại áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian ít nhất 14 ngày. Bình Định cũng thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly tại nhà.

Quảng Nam: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Tam Kỳ, Quế Sơn, Nông Sơn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ khu cách ly tập trung cho đến nhân lực đón người về. Chuẩn bị các chuyến xe đón bà con về quê. Khi xe về đến địa phương thì đề nghị đi thẳng vào khu cách ly. Đối với hoàn cảnh khó khăn về quê lần này, Quảng Nam sẽ hỗ trợ chi phí tiền ăn hằng ngày tại khu cách ly.

Đắk Lắk: Người dân từ TP.HCM và những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 và khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày. Hết thời gian này, sẽ theo dõi sức khỏe thêm 2 tuần, xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly tại nhà. Những công dân thuộc diện được Đắk Lắk tổ chức đón về quê, phải cách ly tập trung 14 ngày trước khi về nhà theo dõi sức khỏe.



Đắk Nông: Người dân về từ vùng có dịch, khi qua chốt Cai Chanh (huyện Đắk R’lấp), được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và giấy xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. Người dân có hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông về từ TP.HCM và các tỉnh có dịch, sẽ được CDC lấy mẫu xét nghiệm rRT-PCT. Người có kết quả âm tính về nhà cách ly thêm 14 ngày.

Gia Lai: UBND tỉnh yêu cầu những người trở về từ các vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 phải cách ly tập trung. Để đáp ứng số lượng người về đông, UBND Gia Lai kích hoạt 21 khu cách ly tập trung tại TP Pleiku, huyện Chư Sê, Krông Pa, Ia Pa, thị xã Ayun Pa và một số địa phương khác với sức chứa gần 3.000 người. >>> Mời quý vị xem thêm video: Bộ Y tế lập thêm 3 trung tâm hồi sức COVID-19. (Nguồn: ANTV)

