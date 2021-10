Nguyên nhân người đàn ông bị chém chết giữa đường ở Tuyên Quang

Liên quan tới vụ người đàn ông bị chém chết giữa đường, ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Ma Văn Sáu (SN 1991, trú xã Kim Bình, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Sáu đã dùng dao sát hại anh Nông Văn Ph. (SN 1987, trú xã Kim Bình) vào chiều 2/10, tại thôn Tông Đình xã Kim Bình. Theo nguồn tin, từ kết quả điều tra và lời khai của Ma Văn Sáu cho thấy, vào chiều 2/10, Sáu và anh Ph. đã đánh bạc ăn tiền. Trong lúc vẫn đang "sát phạt" thì Sáu không chơi nữa. Thấy vậy, Ph. yêu cầu Sáu phải đưa 1 triệu đồng nhưng Sáu không đồng ý. Tiếp đó, Ph. đã đánh Sáu. Tuy được can ngăn nhưng mâu thuẫn lên đỉnh điểm và dẫn đến việc Sáu dùng dao sát hại Ph. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, thực tế nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ. Vụ án trên là bài học sâu sắc cho mỗi người hãy biết kiềm chế bản thân tránh gây ra hậu quả và hệ luỵ to lớn cho cả gia đình. Hiện vụ người đàn ông bị chém chết giữa đường ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ người đàn ông bị chém chết giữa đường, ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Ma Văn Sáu (SN 1991, trú xã Kim Bình, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Sáu đã dùng dao sát hại anh Nông Văn Ph. (SN 1987, trú xã Kim Bình) vào chiều 2/10, tại thôn Tông Đình xã Kim Bình. Theo nguồn tin, từ kết quả điều tra và lời khai của Ma Văn Sáu cho thấy, vào chiều 2/10, Sáu và anh Ph. đã đánh bạc ăn tiền. Trong lúc vẫn đang "sát phạt" thì Sáu không chơi nữa. Thấy vậy, Ph. yêu cầu Sáu phải đưa 1 triệu đồng nhưng Sáu không đồng ý. Tiếp đó, Ph. đã đánh Sáu. Tuy được can ngăn nhưng mâu thuẫn lên đỉnh điểm và dẫn đến việc Sáu dùng dao sát hại Ph. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, thực tế nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ. Vụ án trên là bài học sâu sắc cho mỗi người hãy biết kiềm chế bản thân tránh gây ra hậu quả và hệ luỵ to lớn cho cả gia đình. Hiện vụ người đàn ông bị chém chết giữa đường ở Tuyên Quang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.