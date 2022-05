Nguyên nhân cháy bãi tập kết gỗ Hà Nội nghi do tự đốt

Rạng sáng 25/5, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại bãi tập kết gỗ Pallet, xà gồ nằm trên đường Tố Hữu (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: Zingnews) Khu vực cháy là bãi đất trống được người dân tranh thủ quây lại tận dụng làm nơi tập kết gỗ Pallet, đá xẻ, cho thuê xà gồ. (Ảnh: PLO) Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bốc cao gặp gió đã tạo đám cháy lớn, khói đen bao trùm. (Ảnh: Vietnamnet) Công an quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị bạn đã điều động 4 xe cứu hoả nhanh chóng tới hiện trường để dập lửa. (Ảnh: CAND) Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, khiến nhiều tấm pallet bằng gỗ, nhựa và một số vật dụng khác bị thiêu rụi. (Ảnh: Thanh Niên) Nguyên nhân cháy nghi do tự đốt. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Ảnh: Báo Gia Thông) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Nghi phạm vụ cháy ở Nam Từ Liêm từng đốt máy tính của bạn trai. (Nguồn: VTV24).

