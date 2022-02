Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm

Từ ngày 19 - 20/2/2022, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Lao Động). Dưới cái lạnh như cắt da thịt ở Hà Nội, nhiều người lao động nghèo vẫn lặng lẽ mưu sinh. (Ảnh: Lao Động). Một người đạp xích lô du lịch chờ khách co ro trong giá rét trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: TTXVN). Một người lang thang co ro trong giá rét trên phố Đinh Tiên Hoàng. Trời trở rét kèm theo mưa nhỏ, người đi đường đã cảm nhận được cái lạnh tê tái. (Ảnh: TTXVN). Người dân Hà Nội co ro đón đợt rét đậm, rét hại nhất năm. (Ảnh: Lao Động). Nhiều người lao động đã đốt lửa sửa ấm để có thể chống chọi lại cái rét. (Ảnh: Lao Động). Trời rét kèm theo mưa nhỏ khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. (Ảnh: Lao Động). Dù thời tiết lạnh như cắt da thịt ở Hà Nội, nhiều người lao động nghèo vẫn lặng lẽ mưu sinh trong đêm để mong có thêm thu nhập. (Ảnh: VTC News). Bà Nguyễn Thị Hà (55 tuổi) ngồi co ro bên chiếc xe đẩy bán xôi, ngô, bánh mì. Trời đã về khuya, nhưng bà vẫn cố chờ thêm vài phút với hi vọng sẽ có khách mua ủng hộ được đồng nào hay đồng đó. "Tối giờ tôi mới bán được 3 bắp ngô và 1 cái bánh mì. Mưa lạnh như này ít người ra đường lắm, chỉ có lao động nghèo như tôi mới phải cày cuốc thôi", bà Hà buồn bã nói. (Ảnh: VTC News). Trời lạnh buốt, mưa phùn khiến công việc mưu sinh của nhiều lao động càng khó nhọc. (Ảnh: VTC News). Những người vô gia cư phải vật lộn với giấc ngủ giữa đêm lạnh buốt dưới gầm cầu ở Hà Nội. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. (Ảnh: VTC News).

Từ ngày 19 - 20/2/2022, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Lao Động). Dưới cái lạnh như cắt da thịt ở Hà Nội, nhiều người lao động nghèo vẫn lặng lẽ mưu sinh. (Ảnh: Lao Động). Một người đạp xích lô du lịch chờ khách co ro trong giá rét trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: TTXVN). Một người lang thang co ro trong giá rét trên phố Đinh Tiên Hoàng. Trời trở rét kèm theo mưa nhỏ, người đi đường đã cảm nhận được cái lạnh tê tái. (Ảnh: TTXVN). Người dân Hà Nội co ro đón đợt rét đậm, rét hại nhất năm. (Ảnh: Lao Động). Nhiều người lao động đã đốt lửa sửa ấm để có thể chống chọi lại cái rét. (Ảnh: Lao Động). Trời rét kèm theo mưa nhỏ khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. (Ảnh: Lao Động). Dù thời tiết lạnh như cắt da thịt ở Hà Nội, nhiều người lao động nghèo vẫn lặng lẽ mưu sinh trong đêm để mong có thêm thu nhập. (Ảnh: VTC News). Bà Nguyễn Thị Hà (55 tuổi) ngồi co ro bên chiếc xe đẩy bán xôi, ngô, bánh mì. Trời đã về khuya, nhưng bà vẫn cố chờ thêm vài phút với hi vọng sẽ có khách mua ủng hộ được đồng nào hay đồng đó. "Tối giờ tôi mới bán được 3 bắp ngô và 1 cái bánh mì. Mưa lạnh như này ít người ra đường lắm, chỉ có lao động nghèo như tôi mới phải cày cuốc thôi", bà Hà buồn bã nói. (Ảnh: VTC News). Trời lạnh buốt, mưa phùn khiến công việc mưu sinh của nhiều lao động càng khó nhọc. (Ảnh: VTC News). Những người vô gia cư phải vật lộn với giấc ngủ giữa đêm lạnh buốt dưới gầm cầu ở Hà Nội. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. (Ảnh: VTC News).