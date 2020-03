Người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay vì can đánh nhau

Ngày 17/3, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang giữ hình sự Nguyễn Thanh Vượng (thường gọi là “Còi”, SN 1990), Hoàng Duy Đảng (SN 1993), Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), Huỳnh Trọng Tiến (thường gọi là “Lép”, SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Nam),Võ Văn Kỳ (SN 1984, ngụ tỉnh Bến Tre) và Phạm Văn Quy (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Băng giang hồ bị bắt giữ.

Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) có vay mượn của Vượng một số tiền và trả một phần gốc và lãi mỗi tháng. Khuya 19/11/2019, Vượng đi xe máy tới con hẻm đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh để gặp chị Hoa lấy nợ. Do chưa có tiền nên chị Hoa xin khất nợ vài ngày.

Vượng không chịu mà lớn tiếng đe doạ thì Nguyễn Thành Tín (SN 1986, cháu của chị Hoa) đi ra nói chuyện, 2 bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Tín lấy gậy đuổi đánh, Vượng bỏ chạy. Bực tức anh ta kéo đồng bọn tới nói chuyện với Tín.

Ít phút sau, cả nhóm mang hung khí tới thì Tín đang tắm trong nhà. Lúc này, anh Lê Hữu Tân (SN 1965, chồng chị Hoa) đi ra thì nhóm giang hồ dùng hung khí đuổi chém khiến anh này hoảng sợ bỏ chạy.

Anh Nguyễn Minh Em (SN 1986, ngụ quận Phú Nhuận, là bạn thân của Tín) chạy vào can ngăn thì bị các đối tượng dùng hung khí chém gần đứt lìa cánh tay. Gây án xong, các đối tượng tẩu thoát, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi điều trị, anh Minh Em với thương tật gần 60%.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, truy xét nhóm giang hồ gây án. Công an xác định nhóm Vượng là những đối tượng giang hồ, chuyên hành nghề cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, khi công an tìm tới nơi ở các đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 8/3, các thành viên trong nhóm giang hồ chém gần đứt tay người dân quay trở lại TP HCM thì bị trinh sát công an bắt giữ.

