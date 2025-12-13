Hot girl Nghệ An khoe dáng 'đẹp từng centimet' bên hồ bơi

Hà Nội

Mới đây, cô nàng hot girl Bạch Huyền Trang khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi tung ra loạt ảnh khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong bộ bikini hai mảnh bên hồ bơi.

Bạch Huyền Trang (sinh năm 1996) là cựu sinh viên ngành Luật Kinh doanh của Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa. (Ảnh: IGNV)
Mới đây trên trang cá nhân, nàng hot girl đã "đốt mắt" người nhìn với loạt ảnh diện bikini hai mảnh, khoe dáng bên hồ bơi. (Ảnh: IGNV)
Cô chọn bộ bikini hai mảnh màu xanh coban nổi bật, tôn lên làn da trắng không tì vết. Điểm nhấn đắt giá nằm ở chi tiết sao biển lấp lánh đính khéo léo trên cả áo ngực và quần, tạo nên sự khác biệt và bắt mắt. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng là một trong những hot girl sở hữu hình thể hoàn hảo, Huyền Trang không ngần ngại phô diễn đường cong S-line nuột nà. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, vòng eo "con kiến" săn chắc cùng vòng ba tròn đầy là kết quả của quá trình tập luyện gym kiên trì. (Ảnh: IGNV)
Từ những bức ảnh tạo dáng mạnh mẽ bên thành hồ, đến khoảnh khắc đứng thả dáng uyển chuyển dưới ánh đèn lung linh, Bạch Huyền Trang luôn toát ra vẻ tự tin, trưởng thành và vô cùng cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Thần thái sang chảnh, kết hợp với làn da trắng mịn màng và mái tóc đen óng ả, giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện. (Ảnh: IGNV)
Bạch Huyền Trang từng là gương mặt sáng giá ở các cuộc thi sắc đẹp. Hot girl xứ Nghệ từng đạt giải Nhì cuộc thi "Miss Thanh Chương".(Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi phong cách từ cô gái "kẹo ngọt" sang hình tượng gợi cảm, sexy đã giúp Huyền Trang xây dựng thành công thương hiệu cá nhân của mình trong nhiều năm qua. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#hot girl #Nghệ An #bikini #hồ bơi #Body đẹp #Bạch Huyền Trang

