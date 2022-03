Người dân lo ngại tuyến đường Hạ Long - Cẩm Phả tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có tổng chiều dài 18,7km, thiết kế 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Tuyến đường (giai đoạn 1) được khánh thành vào ngày 26/1/2022 và cho các phương tiện giao thông được di chuyển. Tuy nhiên, tuyến đường đang bị nhiều người tham gia giao thông và người dân địa phương phản ánh về những bất cập khiến nguy cơ tai nạn giao thông thường trực xảy ra tại đây. Theo đó, đây là tuyến đường ven biển nên với những góc cong cua không đầy đủ hệ thống cảnh bảo ATGT rất dễ xảy ra việc việc phương tiện và người lao xuống biển. Dù ranh giới giữa tuyến đường giai đoạn 1 (hoàn thành) và mặt đường chờ thi công (giai đoạn 2) đã được chủ đầu tư, nhà thầu lắp hệ thống dải phân cách mềm nhưng vẫn thiếu nhiều các hạng mục cảnh báo khác ở nhiều vị trí toàn tuyến như: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn... nên tuyến đường đang được xem là "cái bẫy" tai nạn dù đã khánh thành. Thậm chí, phần taluy dương vẫn chưa được hoàn thành, mới chỉ khoan cọc chờ khiến nguy cơ sạt lở, tai nạn chực chờ. Vật liệu xây dựng vẫn nằm ngổn ngang chờ thi công giai đoạn 2 và không được cảnh bảo cẩn thận. Một số tài xế trên địa bàn TP Hạ Long phản ánh: "Khi đi trên đường nối Hạ Long - Cẩm Phả luôn có cảm giác sợ mất lái lao xuống biển vì góc cua nằm sát biển nhưng không được rào chắn; Vật liệu xây dựng vẫn chất đống và rải rác, không được che phủ. Đặc biệt vào buổi tối, tuyến đường tối mịt, khó quan sát. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù dự án chưa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh

bàn giao cho UBND TP Cẩm Phả và Hạ Long (chủ đầu tư giai đoạn 2) nên việc triển khai thi công giai đoạn 2 (2 làn đường, vỉa hè...) chưa được thực hiện nhưng những chiếc biển "Công trường đang thi công giai đoạn 2" vẫn đang được đặt dài trên tuyến đường khiến nhiều người hiểu nhầm và ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của phương tiện khi cảnh báo 5km/h dù không có máy móc, nhân công thi công. Tại một số vị trí của tuyến đường được đặt tạm dải phân cách cứng không liền càng thể hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến nghìn tỷ còn lộm nhộm, sơ sài, không đồng bộ. Thậm chí, có những đoạn không có bất kỳ dải phân cách nào và không có hệ thống cảnh báo ATGT. Tình trạng ngổn ngang vẫn tồn tại ở nhiều hạng mục của công trình gần 2.300 tỷ của Quảng Ninh. Mặc dù đã khánh thành toàn tuyến nhưng tại hầm xuyên núi nối giữa Hạ Long và Cẩm Phả vẫn có nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Tuyến đường vẫn trong trạng thái thi công, tập kết, bày bừa vật liệu xây dựng. Hiện đường hầm bên trái hướng từ Hạ Long đi Cẩm Phả vẫn dựng rào chắn xe, không cho phương tiện lưu thông. Vách núi có nguy cơ sạt lở nằm ngay trước cửa hầm vẫn chưa xây dựng xong taluy chống trượt, sạt. Những mảnh rào tôn lan can được bày bừa ngay giữa đường như một chướng ngại vật "gài bẫy" tai nạn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

