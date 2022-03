Cảnh tượng không thể tin nổi ở thiên đường du lịch Hạ Long

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/3 (sau 2 ngày ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch) tại các khu du lịch Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vẫn chìm trong tình cảnh vắng vẻ, ít người qua lại. Đây được xem là điều lạ hiếm khi có của "thủ phủ" du lịch miền Bắc. Hệ thống nhà hàng quanh khu vực Trung tâm giải trí Sun World vẫn "đóng cửa then cài". Những chiếc ghế tại các nhà hàng tại khu du lịch Bãi Cháy vẫn phải "gác chân" chưa tái khởi động càng khiến khung cảnh Hạ Long thêm phần đìu hiu. Khu du lịch Bãi Cháy chìm trong tĩnh lặng trong màn đêm không bóng người. Bãi tắm Bãi Cháy cũng không một bóng khách. Các dịch vụ tại bãi tắm cũng chưa được thiết lập lại. Tàu thuyền phục vụ thăm quan vịnh Hạ Long tại cảng khách quốc tế Hạ Long đã nhiều tháng không được nổ máy vì thiếu khách. Nhiều chủ tàu đang phải đối mặt với tình trạng phá sản vì chí "nuôi tàu" tốn kém. Những vị khách hiếm hoi ghé thăm điểm du lịch tại Hạ Long. Dù vậy, một số điểm bán vé vẫn chưa được mở. "Nhẹ nhàng" hơn so với mọi năm, các tuyến phố du lịch của Hạ Long không còn cảnh đông đúc, tấp nập. Trung tâm giải trí Sun World "cô đơn" trong những ngày dịch dù Quảng Ninh đã tích cực kích cầu. Thủ phủ du lịch của phố biển Hạ Long vắng lặng dù trong giờ cao điểm Khách du lịch không có cũng giúp cho những người công nhân vệ sinh môi trường tại khu du lịch Hạ Long an nhàn hơn.

