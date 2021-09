Ngư dân bắt "thủy quái" siêu to khổng lồ ở hồ Tuyên Quang

Chia sẻ về câu chuyện bắt được "thủy quái" siêu to khổng lồ với PV, ông ông Lý Thanh Quý, dân tộc Dao ở xã Thổ Bình (Lâm Bình) đến giờ vẫn còn nguyên cảm xúc phấn khích khi kéo lưới và phát hiện con cá. Ông Quý kể, ông làm nghề chài lưới tại khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đã được 15 năm nay. Tuy nhiên, việc đánh được con cá lớn đến như vậy thì đây là lần đầu tiên. Ông Quý nhớ lại, hôm 9/9/2021, tôi đi thăm lưới đánh cá như mọi lần thì phát hiện lưới có dấu hiệu vào cá lớn. Song ông cũng không nghĩ con cá lại to đến như vậy. Bơi thuyền đến gần lưới, ông Quý nhìn dưới nước có 1 cái bóng đen rất to, dài bằng người lớn. Kinh nghiệm cho ông biết rằng đây là con cá "siêu to khổng lồ". Phải vất vả lắm ông Quý mới kéo được con cá lên thuyền, khi cân nó được 44kg. Ông Quý cho biết, đây là con cá lớn nhất trong 15 năm ông làm nghề đánh bắt cá mà ông đánh được. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải là lần đầu tiên người dân làm nghề chài lưới của 2 huyện Na Hang và Lâm Bình bắt được cá lớn. Trước đó, đã có những con cá từ 40 đến 60 kg được người dân bắt trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Công trình thủy điện Tuyên Quang hoàn thành từ năm 2007 đã tạo ra vùng hồ nước rộng hơn 8.000 ha, không chỉ cung cấp lượng điện đáng kể vào lưới điện quốc gia, công trình còn có tác dụng ngăn lũ cho thành phố Tuyên Quang, đồng thời tạo nguồn lợi thủy sản dồi dào cho người dân địa phương. Những năm gần đây, hồ thủy điện Tuyên Quang cũng trở thành địa danh du lịch được nhiều người ghé chân.

Chia sẻ về câu chuyện bắt được "thủy quái" siêu to khổng lồ với PV, ông ông Lý Thanh Quý, dân tộc Dao ở xã Thổ Bình (Lâm Bình) đến giờ vẫn còn nguyên cảm xúc phấn khích khi kéo lưới và phát hiện con cá. Ông Quý kể, ông làm nghề chài lưới tại khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đã được 15 năm nay. Tuy nhiên, việc đánh được con cá lớn đến như vậy thì đây là lần đầu tiên. Ông Quý nhớ lại, hôm 9/9/2021, tôi đi thăm lưới đánh cá như mọi lần thì phát hiện lưới có dấu hiệu vào cá lớn. Song ông cũng không nghĩ con cá lại to đến như vậy. Bơi thuyền đến gần lưới, ông Quý nhìn dưới nước có 1 cái bóng đen rất to, dài bằng người lớn. Kinh nghiệm cho ông biết rằng đây là con cá "siêu to khổng lồ". Phải vất vả lắm ông Quý mới kéo được con cá lên thuyền, khi cân nó được 44kg. Ông Quý cho biết, đây là con cá lớn nhất trong 15 năm ông làm nghề đánh bắt cá mà ông đánh được. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải là lần đầu tiên người dân làm nghề chài lưới của 2 huyện Na Hang và Lâm Bình bắt được cá lớn. Trước đó, đã có những con cá từ 40 đến 60 kg được người dân bắt trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Công trình thủy điện Tuyên Quang hoàn thành từ năm 2007 đã tạo ra vùng hồ nước rộng hơn 8.000 ha, không chỉ cung cấp lượng điện đáng kể vào lưới điện quốc gia, công trình còn có tác dụng ngăn lũ cho thành phố Tuyên Quang, đồng thời tạo nguồn lợi thủy sản dồi dào cho người dân địa phương. Những năm gần đây, hồ thủy điện Tuyên Quang cũng trở thành địa danh du lịch được nhiều người ghé chân.