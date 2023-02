Ngỡ ngàng loạt shophouse chục tỷ bỏ hoang trở thành “nhà kính trồng cỏ“

Dãy shophouse nằm trên trục đường Minh Mạng rộng 15m thông ra biển, một vị trí đắc địa trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Dãy shophouse "cửa đóng then cài" này đang được rao bán với giá hơn chục tỷ mỗi căn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhìn kỹ vào trong lớp cửa kính khiến người ta phải giật mình. Shophouse tiền tỷ giờ biến thành "nhà kính trồng cỏ". Dãy shophouse từng được giới thiệu có mặt tiền rộng 7,5m, diện tích khuôn viên 150 m2, xây 3,5 tầng rất phù hợp cho kinh doanh và an cư. Đây từng được xem là nơi chỉ dành cho người có nhu cầu kinh doanh ngay. Tuy nhiên, thực tế đang rất khác... Cỏ mọc um tùm, nhiều nơi cao quá đầu người bên trong các căn shophouse. Đằng sau lớp cửa kính là hạ tầng chưa hoàn thiện... Thang máy còn nằm trên thiết kế. Thang bộ cũng mới được xây thô. Một môi giới bất động sản tại đây cho biết, mặc dù giá cho thuê đã giảm nhiều so với trước vẫn không có giao dịch. Hàng loạt căn shophouse trong cảnh "cửa đóng then cài", không một bóng người. Vị trí đắc địa, diện tích rộng, thiết kế hiện đại, ... nhưng đành bỏ hoang. Dãy shophouse từng được ca ngợi "chuẩn 5 sao" đang dần trở nên hoang phế. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ.

Dãy shophouse nằm trên trục đường Minh Mạng rộng 15m thông ra biển, một vị trí đắc địa trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Dãy shophouse "cửa đóng then cài" này đang được rao bán với giá hơn chục tỷ mỗi căn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhìn kỹ vào trong lớp cửa kính khiến người ta phải giật mình. Shophouse tiền tỷ giờ biến thành "nhà kính trồng cỏ". Dãy shophouse từng được giới thiệu có mặt tiền rộng 7,5m, diện tích khuôn viên 150 m2, xây 3,5 tầng rất phù hợp cho kinh doanh và an cư. Đây từng được xem là nơi chỉ dành cho người có nhu cầu kinh doanh ngay. Tuy nhiên, thực tế đang rất khác... Cỏ mọc um tùm, nhiều nơi cao quá đầu người bên trong các căn shophouse. Đằng sau lớp cửa kính là hạ tầng chưa hoàn thiện... Thang máy còn nằm trên thiết kế. Thang bộ cũng mới được xây thô. Một môi giới bất động sản tại đây cho biết, mặc dù giá cho thuê đã giảm nhiều so với trước vẫn không có giao dịch. Hàng loạt căn shophouse trong cảnh "cửa đóng then cài", không một bóng người. Vị trí đắc địa, diện tích rộng, thiết kế hiện đại, ... nhưng đành bỏ hoang. Dãy shophouse từng được ca ngợi "chuẩn 5 sao" đang dần trở nên hoang phế. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ.