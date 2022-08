Nghẹn ngào hình ảnh cuối cùng tiễn đưa liệt sĩ thượng úy Đỗ Đức Việt

Sáng 7/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội do trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, gia đình... tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt Liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt về đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Cơn mưa dày hạt càng làm trĩu bông những cánh hoa tường vi trong khuôn trang đất mẹ - Làng hoa Tây Tựu. Hạt mưa rơi nặng hơn, như trĩu nặng lá cờ Tổ quốc buông trên cột Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công. Khi dòng người hai bên đường đổ xuôi Tây Tựu đều hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội, thì đoàn xe chở linh cữu Liệt sĩ Đỗ Đức Việt cũng chầm chậm rẽ vào cổng nghĩa trang, nơi có hàng quân hai bên nghiêm trang đón chào người đồng chí, đồng đội. Nghi thức trang trọng đón Liệt sĩ về đất mẹ do người đứng đầu Công an Thủ đô thực hiện. Cùng với nhiều lãnh đạo, những những người đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân khắp nơi. Ngay từ sớm, những nhánh hoa rực rỡ của người dân làng hoa Tây Tựu đã được người dân đặt lên bày tỏ lòng thương nhớ và trân trọng, biết ơn sự anh dũng hy sinh của các đồng chí đã quên mình lao vào 'biển' lửa cứu người trong vụ cháy vừa qua. Trong chiếc áo mưa mỏng, trên tay cầm hoa bó hoa huệ trắng muốt, những người dân địa phương đều tỏ lòng tiếc thương và cảm động trước sự hy sinh anh dũng của người lính cứu hỏa Công an Thủ đô. Trong không khí trang nghiêm, trầm mặc, uy nghi biểu tượng Tổ quốc ghi công giữa nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, lá cờ Tổ quốc treo trên cao và hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng trên mỗi phần mộ của những Liệt sĩ thế hệ ông, cha đang an nghỉ ở đây, hôm nay đón thêm các Anh hùng Liệt sỹ là những người lính cứu hỏa ở thời bình nằm xuống. Các anh hy sinh thanh xuân để lấy trọn niềm vui, hạnh phúc vì sự bình yên cho nhân dân. Đó là niềm tự hào không chỉ đối với gia đình, đồng chí, đồng đội của Liệt sĩ mà còn mãi là niềm tự hào của thế hệ trẻ. Mãi mãi tuổi hai mươi, Liệt sĩ Đỗ Đức Việt đã hy sinh anh dũng, tô thắm thêm lá cờ truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô. Giờ phút chia biệt, chỉ còn chung một giọng nghèn nghẹn và nơi khóe mắt tuôn trào: “Đồng đội ơi, hãy yên nghỉ nhé”. Trước đó, ngày 1/8/2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa chỉ số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Thượng úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ đã anh dũng hy sinh. Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cấp bách phục vụ quốc phòng an ninh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất. Thủ Tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí...

