Nghệ sĩ ưu tú bị anh vợ "ngáo đá" dùng dao sát hại tại nhà riêng

Sáng 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, Cảnh sát 113 - Công an quận này vừa khống chế đối tượng “ngáo đá ” tự đốt xe máy, xông vào nhà em gái rồi dùng dao đâm chết em rể. Vụ người đàn ông tự đốt xe của mình rồi sát hại em rể xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 18/2. Thời điểm trên, Trung tâm Cảnh sát 113 CAQ Hoàn Kiếm nhận được tin báo tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng “ngáo đá”, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình… Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng cử lực lượng đến xử lý vụ việc. Khi lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, lúc này đối tượng đã đốt chiếc xe máy của mình ở trước cửa nhà, rồi leo lên mái tôn để trèo sang nhà em gái. Trên tay của đối tượng cầm dao, một người đã bị đâm, đồng thời đối tượng tiếp tục đe dọa uy hiếp cả nhà em gái lúc này đang có 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ. Tình thế vô cùng cấp bách đòi hòi lực lượng bắt giữ phải triển khai biện phát nhanh, gọn, an toàn cho các nạn nhân. Vừa đấu trí vừa nhanh chóng tiếp cận, CS 113 đã lao vào tước dao, quật ngã, khống chế đối tượng và sơ tán các nạn nhân đang bị uy hiếp. Danh tính đối tượng được làm rõ là Dương Quang Bình (SN 1977, ở số 12, ngõ 609, đường Bạch Đằng). Nạn nhân là nghệ sĩ ưu tú đang công tác tại một nhà hát nhạc kịch và cũng là em rể của hung thủ. Được biết, Bình nghiện ma túy đã nhiều năm. Hiện vụ việc người đàn ông tự đốt xe của mình rồi sát hại em rể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. >>> Xem thêm video: Anh trai truy sát cả nhà em gái vì… tiền?. Nguồn: VTC 14.

