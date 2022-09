Nghệ An: Mưa lũ làm 7 người chết, xóm làng chìm trong biển nước

Chiều nay (30/9), thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lũ 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện đã có 7 người chết và hơn 17 nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng chục ngàn ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Theo đó tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Nghệ An phổ biến từ 250 – 500mm. Lượng mưa lớn, nước lũ lên nhanh khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó. Mưa lũ lớn làm làng xóm ở nơi đây bị nhấn chìm trong biển nước. Tuyến QL 1A đi qua địa bàn tỉnh nhiều nơi bị ngập sâu, đòng thời nhiều tuyến giao thông khác trên địa bàn bị chia cắt Nhiều hộ gia đình chăn nuôi gia cầm chịu thiệt hại lớn. Họ giờ chỉ biết cầu trời cho bớt mưa nước rút để cứu chút tài sản còn lại. Với lượng mưa lớn, ngoài việc ngập nước thì tình trạng sạt lở cùng đang thách thức người dân nơi đây. Người dân Nghệ An đang phải gánh chịu những tổn thất lớn. Trước tình hình trên Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, động viên các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý dẫn đầu đoàn công tác tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dẫn đầu đoàn công tác tại huyện Thanh Chương, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo công tác ứng cứu đê tại huyện Hưng Nguyên.

