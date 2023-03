Nam giảng viên nghỉ dạy về làm nông nghiệp sạch, thu hàng chục tỷ mỗi năm

Anh Phạm Văn Quyên (SN 1987, Giám đốc HTX nông lâm thủy sản Nam Việt, đội 4, thôn Minh Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên lãng, Hải Phòng) chia sẻ, sinh ra tại một vùng quê nghèo tại huyện Tiên Lãng, nên ngay từ nhỏ anh đã đam mê và coi nông nghiệp là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, năm 2010 anh Quyên được Trường Cao đẳng Nghề giao thông vận tải trung ương 2 giữ lại làm giảng viên, dạy chuyên ngành điện. Mặc dù công việc và thu nhập ổn định, nhưng niềm đam mê làm nông nghiệp sạch lúc nào cũng thôi thúc. Năm 2013 anh Quyên quyết định xin nghỉ dạy để về quê khởi nghiệp.





Mặc dù người thân và gia đình kịch liệt phản đối, nhưng với số vốn ít ỏi, anh Quyên đã quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Năm 2014, anh mở cửa hàng bán nông sản sạch, nguồn từ các trang trại quanh thành phố.

Tuy nhiên, sau nửa năm cửa hàng phải ngừng hoạt động vì nguồn hàng không ổn định và do nhu cầu thị trường chưa chấp nhận các mặt hàng nông sản sạch giá cao hơn các mặt hàng phổ thông. Lúc đó, anh Quyên đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Đến 2017, anh góp vốn mở công ty chuyên cung cấp nông sản, thực phẩm sạch cho các trường học. Do không có kinh nghiệm quản lý và nhiều khó khăn nên sau đó công ty cũng phải nhượng lại cho đơn vị khác.

Không từ bỏ đam mê, năm 2018 anh Quyên cùng một số bạn bè thành lập HTX nông lâm thủy sản Nam Việt với quy mô sản xuất 30ha, chuyên sản xuất, kinh doanh, trồng trọt chăn nuôi tổng hợp, bán buôn thực phẩm.

Anh Phạm Văn Quyên cho biết: “Làm nông nghiệp đã khó, làm nông nghiệp sạch còn khó hơn nhiều. Quá trình khởi nghiệp vô cùng khó khăn, sổ đỏ nhà của bố mẹ cũng mang đi thế chấp để vay vốn. Rất may mắn là mình nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, các cơ quan đoàn thể, bên cạnh đó được Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp thành phố Hải Phòng hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật. Sau nhiều lần vấp ngã, thất bại, vừa làm vừa học, mình cũng đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong điều hành, sản xuất, kinh doanh”.

HTX Nam Việt đã nhận chuyển giao công nghệ và áp dụng thành công nuôi cấy mô giống chuối tiêu hồng theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết với các hộ dân trong vùng trồng 150ha chuối lùn, chuối tiêu; diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 300 ha và 200 ha rau màu các loại. Đồng thời ứng dụng chế phẩm vi sinh Compost maker trong việc ủ phế phụ phẩm nông nghiệp thành mùn hữu cơ để bón trở lại cho cây trồng, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học.

Đối với chăn nuôi, HTX Nam Việt cũng ứng dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP và đạt chứng chỉ VietGAP trong chăn nuôi ngan thương phẩm.

Hiện tại, các sản phẩm nông sản của HTX nông lâm thủy sản Nam Việt được thị trường và người tiêu dùng đánh giá cao bởi sự an toàn và chất lượng. Các sản phẩm của HTX Nam Việt được cung cấp vào chợ đầu mối của TP Hải Phòng, bếp ăn của các khu công nghiệp (KCN Tràng Duệ, VSip, Deep C) các siêu thị…bao gồm các sản phẩm như rau củ quả, thịt lợn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, chuối. Đặc biệt là chuối sạch của Nam Việt được người tiêu dùng ưa chuộng vì có vị thơm, ngọt đậm đà do được trồng ở vùng nước lợ, đất phù sa, đồng thời được công nhận là sản phẩm OCOP vào cuối năm 2019.

Sản phẩm của HTX được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hải Phòng cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Tích cực sản xuất và mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng như bán sản phẩm sang các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Phú Thọ, năm 2022, doanh thu của HTX Nam Việt khoảng 20 tỷ đồng. “Định hướng trong thời gian tới HTX sẽ trồng và khôi phục lại giống cam tiến vua, đồng thời có thể kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp sạch với phát triển du lịch trải nghiệm. Mong muốn lớn nhất của mình là góp phần thay đổi hiện trạng canh tác manh mún, chuyển sang canh tác tập trung để thuận tiện cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và xoá bỏ đất bỏ hoang”, anh Phạm Văn Quyên tâm huyết.

Bằng sự đam mê, tâm huyết, không ngại khó ngại khổ để làm nông nghiệp sạch, anh Phạm Văn Quyên đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng cao quý Lương Định Của năm 2021, được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND TP Hải Phòng tặng nhiều bằng khen.

