Năm 2021, cùng Giám đốc CDC Hải Dương, những cán bộ y tế nào xộ khám?

Mới đây, trong vụ nâng khống giá kit test COVID-19 xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương đã bị khởi tố điều tra sai phạm Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố còn có Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương, thuộc cấp của ông Tuyến. Ông Phạm Duy Tuyến với vị trí Giám đốc CDC Hải Dương đã nhận % ngoài hợp đồng của ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á lên đến gần 30 tỷ khi thông qua 5 hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 từ doanh nghiệp này với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Hành vi của Phạm Duy Tuyến vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại Luật Đấu thầu, có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong vụ việc nêu trên, không chỉ ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị điều tra do còn nhiều tỉnh thành mua kit xét nghiệm của Việt Á với mức giá từ 470.000đ/test PCR, thậm chí mua ở mức giá cao hơn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi. Trước khi vụ việc ở CDC Hải Dương, công ty Việt Á bị phanh phui, ngành y tế đã xảy ra nhiều vụ án lớn gây bức xúc dư luận, nhiều cán bộ ngành y, thậm chí cán bộ từng giữ vị trí chủ chốt bị khởi tố bắt tạm giam. Bắt tạm giam Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường. Ngày 10/12, Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND tối cao đã quyết định tạm giam đối với ông Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cường bị tạm giam để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án hình sự "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế”. Bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nhiều cán bộ Bệnh viện Tim bị bắt. Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Kế toán trưởng, Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư, Bệnh viện Tim Hà Nội. Hai bị can Phạm Huy Lập, Giám đốc; Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Kết quả điều tra đến nay xác định, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và là thành viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu cùng một số cán bộ Công ty AIC VN đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại BV Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Những sai phạm xảy ra trong quá trình Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015. Bắt tạm giam giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cùng thuộc cấp. Ngày 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Khải, Giám đốc; Võ Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc; Phí Duy Tiến, nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Quốc Toản, nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh này, tháng 11/2021, 4 cán bộ khác bị bắt gồm Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện, Phan Thị Bích Hạnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Nguyễn Đỗ Nguyên, Trưởng Khoa Tổng hợp và Lương Ngọc Tuấn - Phó trưởng Khoa Khám mắt Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh. Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm. Hai bị can thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với 6 bị can, gồm: Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Cao Minh Chu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bắt cựu Tổng giám đốc Dược phẩm Cửu Long. Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh này, Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó tổng giám đốc bị khởi tố, cho tại ngoại. Các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại hơn 3,8 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

