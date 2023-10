Mưa trắng trời, nhiều nơi ở Huế và Quảng Trị chìm trong biển nước

Tại Quảng Trị, từ tối 17/10 đến sáng 18/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư bị chia cắt. Ảnh: Lê An Nhiều tuyến đường ở huyện Hải Lăng bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền - Ảnh: L.AMưa lớn khiến nước lũ tại các sông ở Quảng Trị lên nhanh, gây ngập lụt tại một số tuyến đường, ngầm tràn tại miền núi và vùng thấp trũng ở đồng bằng. Ảnh: PV Lực lượng chức năng chốt chặn tại nhiều đoạn đường ngập. Ảnh: PV Tại những khu vực này, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng tổ chức canh gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Ảnh: PV Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại các khu vực trũng thấp cũng đang bị nước lũ "bủa vây". Nước dâng cao trên sông Bồ phía thượng lưu cầu An Lỗ trên QL1 qua tỉnh Thừa Thiên Huế trưa 18/10. Ảnh: Duy Lợi Một số tuyến đường ở Phong Điền đã bị ngập trong sáng 18/10. Ảnh: Hà Nguyên Đập Đá nối đường Lê Lợi với đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế cũng đang bị ngập khá sâu trưa 18/10. Ảnh: Duy Lợi Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại khu vực cầu Đập Đá, đường Lê Lợi, TP Huế. Ảnh: Hoàng Hải Mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Hoàng Hải Do ảnh hưởng mưa lớn, sáng 18/10, tại Km 392 +100 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua huyện A Lưới (cách Đồn Biên phòng Hương Nguyên 700m về phía Quảng Nam) đã xảy ra sạt lở đất đá, hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Công an huyện A Lưới đã chỉ đạo Đội CSGT và Công an xã Hương Nguyên chốt chặn, đặt cảnh báo, đồng thời liên hệ Công an huyện Tây Giang thông báo người dân tạm thời không lưu thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Quảng Nam ra. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24):

