Mãn nhãn buổi hợp luyện diễu binh 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tham dự buổi hợp luyện có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra hợp luyện thực hiện những nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức và trao thưởng của Đảng, Nhà nước; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm nhiệm; kiểm tra công tác bảo đảm ăn, ở cho các lực lượng. Từ đó, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng 7/5 sau lễ mít tinh tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, bao gồm 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân. Chương trình sẽ bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh (4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật.

