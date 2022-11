Lòng tốt đặt nhầm chỗ, cô giáo trẻ chết bởi sát nhân nghiện ma túy

Đêm 22/7/2004, người dân ngõ 23 Điện Biên Phủ (phường Máy Tơ, TP Hải Phòng) bất ngờ phát hiện chị N. (SN 1979, ở địa phương) đã chết tại nhà riêng. Công an TP Hải Phòng xác định, chị N. tử vong trước đó vài giờ. Căn nhà có nhiều biểu hiện xáo trộn, đồ đạc bị xô đẩy. Chị N. nằm ngửa, cổ bị siết bởi một đoạn dây điện, áo tốc ngược và không mặc quần. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Báo Gia Lai) Những dữ kiện này khiến các điều tra viên Công an Hải Phòng nhận định đây là một vụ án giết người, hiếp dâm. Qua tìm hiểu, công an phát hiện, chiếc xe máy hàng ngày chị N. hay sử dụng cũng đã biến mất. Như vậy, sau khi hãm hiếp và sát hại nạn nhân, hung thủ đã cướp tài sản. Qua tìm hiểu sâu, nạn nhân là một giáo viên có chuyên môn. Trong cuộc sống, người phụ nữ này rất hiền lành, chưa từng gây bất hòa, mâu thuẫn với ai. Cùng với đó, chị N. chỉ có các mối quan hệ thuần trong công việc, không chơi với các đối tượng "phức tạp". (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Tri thức trẻ) Các tổ trinh sát được tung đi khắp khu phố nhằm thu thập thông tin. Một nhân chứng cho hay, vào thời điểm vụ án xảy ra, họ nhìn thấy đối tượng tên Trình dắt chiếc xe máy biển số 16F116x của chị N ra khỏi nhà nạn nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Tiến hành xác minh nhanh, Công an Hải Phòng làm rõ, đối tượng này tên đầy đủ là Đỗ Mạnh Trình (SN 1982, trú tại Lương Khánh Thiện, Hải Phòng). Khi các trinh sát tới nhà thì Trình đã đi đâu không rõ. Theo hồ sơ, Trình vốn là đối tượng lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Đối tượng này còn dính vào nghiện ngập ma túy và có nhiều mối quan hệ bạn bè rất phức tạp. Công an đã tiến hành rà soát, truy xét hành tung của Trình nhưng sau nhiều ngày, bóng dáng đối tượng này vẫn "bặt vô âm tín". (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Đến 8h24 ngày 27/7, tại trạm thu phí Quán Toan (Hải Phòng), các trinh sát Công an Hải Phòng đã đón lõng, phát hiện và bắt giữ được Trình khi tên này đang quay về nhà xin tiền để bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Trình khai, chiều 22/7, đối tượng mò vào vườn nhà chị N. để bẻ trộm trái cây. Lúc này, chị N. đi ra và nhìn thấy, nhưng không hề mắng mỏ hay hô hoán mà gọi Trình xuống, mời vào nhà uống nước và hỏi về việc đào đường cống ở khu vực Lương Khánh Thiện, nơi nhà Trình sống. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Vào nhà uống nước, thấy chị N tốt bụng nên Trình cũng nói chuyện hết sức thoải mái. Nói chuyện được một lúc, Trình nhìn ra bên ngoài thấy trời tối dần, lại thấy nữ chủ nhà rất xinh đẹp đang ở một mình nên gã nảy sinh ý định tà dâm. Lợi dụng lúc chị N không để ý, Trình tiến lại dùng tay sờ mó. Chị N giật mình và hô hoán, mắng Trình nhưng hắn không dừng lại, với sức trai trẻ, gã quật ngã nạn nhân xuống, lấy tay bịt mồm. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thấy chị N chống cự quyết liệt, Trình đè chặt vào cổ khiến nạn nhân ngất đi. Sợ chị N tỉnh, Trình cắt một đoạn dây điện từ nồi cơm rồi siết cổ nạn nhân cho tới chết. Sau đó, Trình tiếp tục hành vi bỉ ổi của mình. Sau khi xong việc, gã trai trẻ lấy 1 đồng hồ đeo tay và chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Ra khỏi hiện trường, Trình đem xe máy đi cầm cố nhưng không được. Gã quay về thì gặp 2 người bạn nghiện ma túy. Cả 3 rủ nhau đi nhậu, hát hò và mua ma túy về sử dụng. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Trong quá trình ăn chơi, Trình lấy chiếc đồng hồ cướp được từ nhà chị N để "bo" cho một nhân viên nữ. Hôm sau, bạn Trình dẫn ra một cửa hiệu cầm đồ khác và "đặt" chiếc xe máy lấy 3 triệu đồng. Có tiền, cả nhóm tiếp tục ăn chơi, sử dụng ma túy. Đến ngày 27/7/2004, Trình biết công an đang truy lùng mình nên hoảng sợ. Lúc này, tiền đã hết, Trình quyết định "mò" về nhà xin tiền để bỏ trốn. Tuy nhiên, khi gã đi tới khu vực Quán Toan (Hải Phòng) thì bị bắt giữ. Sau này, với tội ác không thể dung thứ của mình, Trình bị TAND Hải Phòng tuyên mức án tử hình. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

